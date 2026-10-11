Rektör sınıfta bilim, felsefe ve kariyer öğütleri verdi

Rektör sınıf ziyaretiyle bilimi ve felsefeyi öğrencilerle buluşturdu

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Ertuğrul ve Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Emine Gümüş Böke ile birlikte Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Tuğba Torun'un yürüttüğü 'Din Felsefesi' dersine konuk oldu ve son sınıf öğrencileriyle bir araya geldi.

derse katılım ve sunum:

Sözbir, derste bilim ve felsefe arasındaki ilişkinin nüanslarına dair değerlendirmelerde bulundu ve konuya ilişkin bir sunum yaptı. Ziyaret, akademik içeriğin öğrencilerle doğrudan paylaşılmasını sağlarken ders ortamında fikir alışverişine zemin hazırladı.

öğrencilere kariyer ve çalışma önerileri:

Rektör, öğrencilerin meslek ve kariyer hayatında başarılı olmaları için çok çalışmaları, hedef belirlemeleri, sürekli öğrenmeye açık olmaları ve kendilerini geliştirmeleri gerektiğini vurguladı. Yapılan soru-cevap ve tartışmalar, öğrencilerin kariyer planlarına yönelik farkındalığını artırdı.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DERSİNE KONUK OLAN REKTÖR PROF. DR. NEDİM SÖZBİR, BİLİM ÜZERİNE BİLGİ VE TECRÜBELERİNİ PAYLAŞTI.