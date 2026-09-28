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Rengârenk gökyüzü: Gemlik'te çocukların uçurtma coşkusu

Gemlik'te ikinci kez düzenlenen uçurtma şenliğinde çocuklara 700 ücretsiz uçurtma dağıtıldı; aileler gün boyu atölye, oyun ve eğlencede buluştu.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 12:02

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Rengârenk gökyüzü: Gemlik'te çocukların uçurtma coşkusu

etkinlik ve katılım:

Gemlik'te bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Uçurtma Şenliği, çocukların ve ailelerin yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Etkinliğe Gemlik Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Kadın Meclisi Başkanı Arzu Kömürcü Çam, Çocuk Meclisi Başkanı Özge Yıldız, yürütme kurulu üyeleri, taraftar derneklerinin temsilcileri ve çok sayıda Gemlikli katıldı.

çocuk aktiviteleri ve dağıtım:

Şenlik kapsamında 700 adet uçurtma ücretsiz olarak çocuklara dağıtıldı. Katılımcılar gün boyunca rüzgârla yarışan uçurtmaları gökyüzüne bırakırken, alanda pamuk şeker, patlamış mısır, rüzgâr gülü ve yüz boyama gibi etkinlikler de sürdü. Organizasyon, çocuklara yönelik atölye çalışmaları ve oyunlarla zenginleştirilerek gün boyunca canlı bir program sundu.

ailelerin ilgisi ve sosyal etki:

Ailelerin yoğun katılımıyla gerçekleşen şenlik, sadece eğlence değil aynı zamanda çocukların sosyal ve kültürel etkinliklerle buluştuğu bir zemine dönüştü. Etkinlik alanı, çocukların neşeli sesleri ve rengârenk uçurtmalarla dolarken, katılımcılar arkadaşlık ve aile bağlarını güçlendirici bir gündelik deneyim yaşadı. Yerel yöneticilerin ve kurum temsilcilerinin desteği, organizasyonun erişilebilir ve kapsayıcı olmasını sağladı.

Gemlik Uçurtma Şenliği, bölge halkı için tekrarlanması beklenen bir etkinlik olarak not edildi ve çocukların açık alanlarda güvenli, yaratıcı ve topluluk odaklı zaman geçirmesine olanak tanıdı.

GEMLİK İLÇESİNDE, 700 UÇURTMANIN ÜCRETSİZ DAĞITILDIĞI ŞENLİKTE ÇOCUKLAR AİLELERİYLE BİRLİKTE...

GEMLİK İLÇESİNDE, 700 UÇURTMANIN ÜCRETSİZ DAĞITILDIĞI ŞENLİKTE ÇOCUKLAR AİLELERİYLE BİRLİKTE DOYASIYA EĞLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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