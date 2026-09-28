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Renkli kapanışta Nilüfer Balkan Panayırı kültür ve dayanışmayı kutladı

Nilüfer Belediyesi ve BAL-GÖÇ'ün düzenlediği 14. Nilüfer Balkan Panayırı, iki gün süren etkinliklerin ardından Balkan Mahallesi'nde konser ve kültür gösterileriyle tamamlandı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 11:59

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Renkli kapanışta Nilüfer Balkan Panayırı kültür ve dayanışmayı kutladı

Panayırın genel görünümü:

14. Nilüfer Balkan Panayırı, Nilüfer Belediyesi ile BAL-GÖÇ iş birliğiyle iki gün boyunca Balkan Mahallesi'ndeki yeni alanında gerçekleştirildi. Etkinlik, bölge sakinleriyle kentin farklı noktalarından gelen ziyaretçileri bir araya getirerek Balkan kültürünü yaşatma ve dayanışmayı güçlendirme amacını taşıdı.

Etkinlikler ve sahne programı:

Panayırın ikinci günündeki sahne programı DJ Ufuk Sarıkaya ile başladı. Ardından İnegöl Rumeli Kültür Derneği Halk Oyunları ekibi yöresel dans gösterileri sundu. Sahneye çıkan Ceren Toksöz, seslendirdiği Balkan şarkılarıyla izleyicilerden yoğun alkış aldı. Program, Namık Kemal Halk Oyunları Spor Kulübü gösterisiyle devam etti ve ardından Bulgar şarkıcı Djordan konser verdi.

Konserler ve özel anlar:

Djordan, 'Mi Amor', 'Ku Ku' ve 'Skasaniak' gibi tanınmış parçalarını seslendirerek akşamın en dikkat çeken anlarından birini yarattı. Konserin sonunda Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin sanatçıya teşekkür ederek günün anısına çiçek takdim etti. Gün, DJ performanslarıyla sürdü ve DJ Samet Kurtuluş kapanış setiyle panayırı noktaladı.

Alan düzeni, stantlar ve ziyaretçi ilgisi:

Panayır alanında kurulan lunapark ve çocuk oyun alanları ailelerin yoğun ilgisini çekti. Yöresel gıda ve el ürünleri stantları gün boyu hareketliydi; ziyaretçiler lezzet ve el işi ürünlerini deneyimleme imkanı buldu. Organizasyon, kültürel mirası öne çıkarmaya ve toplumsal bağları güçlendirmeye yönelik mesajlarla tamamlandı.

NİLÜFER BELEDİYESİ İLE BAL-GÖÇ ORTAKLIĞINDA DÜZENLENEN 14. NİLÜFER BALKAN PANAYIRI, İKİ GÜN SÜREN...

NİLÜFER BELEDİYESİ İLE BAL-GÖÇ ORTAKLIĞINDA DÜZENLENEN 14. NİLÜFER BALKAN PANAYIRI, İKİ GÜN SÜREN ETKİNLİKLERİN ARDINDAN TAMAMLANDI. BALKAN MAHALLESİ’NDEKİ YENİ YERİNDE YAPILAN PANAYIRIN SON GÜNÜNDE CEREN TOKSÖZ VE BULGAR ŞARKICI DJORDAN SAHNE ALDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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