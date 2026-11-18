Tokat'ta ışıklı kavşakta kaza: 20 yaralı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde D-100 kara yolu ışıklı kavşağında meydana gelen kazada, 112 Acil Sağlık ambulansı ile bir minibüs çarpıştı. Kazada, kaynaklara göre 3'ü sağlık personeli olmak üzere toplam 20 kişi yaralandı.

kaza yeri ve oluş şekli:

Edinilen bilgilere göre olay, Reşadiye D-100 kara yolu ışıklı kavşağında gerçekleşti. Ambulansı A.Y. yönetiyordu ve araç ihbara giderken hareket halindeydi. Minibüs ise Erzincan istikametinden Erbaa yönüne ilerliyordu ve C.K. idaresindeydi. Çarpışmanın ardından her iki araçta da hasar oluştu ve çok sayıda kişi yaralandı.

yaralıların durumu ve soruşturma:

Kazada ambulans sürücüsü A.Y., sağlık görevlileri Ş.K. ve B.E. ile minibüs sürücüsü C.K. ve minibüste bulunan yolcular yaralandı. Haber metninde geçen ifadelere göre, kazada 3'ü sağlık personeli, 17'si minibüste bulunan toplam 20 kişi yaralandı; ayrıca kaynaklarda minibüste bulunan yaralı yolcu sayısı 16 olarak da verildi. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı ve yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

TOKAT’IN REŞADİYE İLÇESİNDE D-100 KARA YOLU IŞIKLI KAVŞAĞINDA 112 ACİL SAĞLIK AMBULANSI İLE MİNİBÜSÜN ÇARPIŞMASI SONUCU 3’Ü SAĞLIK PERSONELİ, 17’Sİ MİNİBÜSTE BULUNAN TOPLAM 20 KİŞİ YARALANDI.