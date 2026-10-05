Restorasyon ve hızlı trenle canlanan Sivas turizmde yükselişe geçti

Sivas'ta turizm hareketi canlandı

Tarihi ve kültürel yapıların restorasyon çalışmalarının tamamlanması ile ulaşım imkanlarındaki gelişme, özellikle Yüksek Hızlı Tren bağlantısının etkisiyle Sivas'ı yeniden cazibe merkezi haline getirdi. Şehirde düzenlenen turlar, gündüz ziyaretleri ve artan konaklama sayıları turizmde somut bir yükselişin işaretleri olarak öne çıkıyor.

konaklama ve müze ziyaretlerinde artış:

Sivas'ta 2024 yılında kayıtlı 485 bin olan gecelik konaklama sayısı, 2025'te 501 bin 939'a yükseldi. Bu artış, müze ziyaretlerinde de dolaylı etkisini gösterdi; müzelerin ziyaretçi sayısında yüzde 46 oranında artış kaydedildi. Şehrin en çok ilgi gören noktaları arasında Çifte Minareli Medrese, Kongre Binası, Gök Medrese, Divriği Ulu Camii ve Sivas Kalesi bulunuyor ve bu mekanlar günübirlik gezilerin öncelikli adresleri arasında yer alıyor.

ziyaretçilerin gözünden sivas:

Ankara Batıkent Kardelen Mahallesi'nden turla kente gelenler de Sivas'ın misafirleri arasında yer aldı. Mahalle Muhtarı Elif Ayyıldız duygulu anlar yaşadıklarını anlattı: "Divriği’de bulunan Ulu Camiyi gezdik. Daha sonra da mahalle sakinlerimizle Sivas’a doğduğum topraklara geldik. Sivas’ın her yeri çok güzel herkes gelip gezip görmeli. Şu ana kadar Divriği Ulu Camiyi gezdik, Cumhuriyet meydanına gittik, Gök medreseyi gezdik, alış veriş yapacağız, yemek yiyeceğiz sonra da Ankara’ya gideceğiz. Gelen herkes çok mutlu oldu Sivas’ı çok beğendiler. Ulu önderimiz Mustafa kemal Atatürk’ün Sivas’ta başlattığı mücadelenin yeri olan meclisi gezdirdim herkes çok duygulandı ağlayanlar bile oldu"

Emekli öğretmen Ayten Ersoy ise duygularını şöyle dile getirdi: "Ankara’dan geliyoruz. Muhtarımızın düzenlemiş olduğu gezilerde birlikte oluyoruz. Bir çok farklı bölgeye giderek tarihi gördük. Kendisi Sivaslı ve bizi Sivas’a getirmesi çok güzel oldu. Gerçekten tarih kokan bir kent. Bugün kongre binasında çok duygulandım"

İstanbul'dan gelen Hacer Şahinbaş ise memleketine dönmenin ve tarihi yerleri göstermenin önemine vurgu yaptı: "İstanbul’dan geliyorum. Aslen Sivaslıyım burada doğdum ama 10 yaşına kadar buradaydım. Gittikten sonra ilk defa gelip Sivas’ı geziyorum. Çok beğendim Sivaslı olmaktan gurur duyuyorum. Her taraf tarih dolu çok güzel, düzenli ve ter temiz bir şehir. Çocuklarım da memleketimizi ilk defa gördü. Onun için de çok heyecanlıyım. Çifte Minareye ve kongre binasına gittik şimdi de kaleye gideceğiz. Daha ikinci günümüz ama her yer çok güzel. Çocuklarda çok beğendi gerçekten her yer tarih dolu. Sivas’a gelinmeli bu tarihi, güzelliği görmek lazım. Memleketimizin her köşesi güzel Sivas da bambaşka bir güzelliğe sahip"

Lezzetleri ve çarşı atmosferini öne çıkaran Yılmaz Şahinbaş da şunları paylaştı: "İstanbul’dan geliyoruz. Uzun yıllardır memleketimize gelmemiştik. Gerçekten özlemişiz. Sivas’ın çarşısı çok güzel yiyecekler çok kaliteli. Sivas’a herkesin en az bir kere gelmesi gerekiyor"

Restorasyon çalışmaları ve ulaşımdaki yeniliklerin, Sivas'ın hem kültürel mirasını görünür kıldığı hem de ziyaretçi deneyimini zenginleştirdiği görülüyor. Şehrin korunmuş tarihi dokusu, artan ziyaretçi sayıları ve memnuniyet ifadeleri, Sivas'ın turizm yönünden sürdürülebilir bir ivme yakaladığını işaret ediyor.

ANKARA VE İSTANBUL’DAN GELEN ZİYARETÇİLER TARİHİ GÖK MEDRESEYİ GEZERKEN SİVAS’A HAYRAN KALDIKLARINI İFADE ETTİ.