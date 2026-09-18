Restorasyonla yeniden ibadete açılan Şeyh Fethullah Camii bölgeye canlılık getirdi

Restorasyonla yeniden ibadete açılan Şeyh Fethullah Camii

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında Gaziantep’te ağır hasar gören tarihi yapılar arasında yer alan Şeyh Fethullah Camii, tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından ibadete açıldı. 16. yüzyıldan günümüze ulaşan eser, aslına uygun restorasyonla yeniden hizmete sokuldu ve caminin avlusunda düzenlenen törenle cemaate kavuştu.

Tören ve yetkililerin mesajları:

Açılış törenine Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Kemal Çeber törende, deprem sonrası ortaya çıkan hasarların yanı sıra tarihî yapıların uzun yıllara yayılan tahribatlarının da giderildiğini belirterek, pırıl pırıl parlayacak eserler vurgusu yaptı ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, deprem sonrası hasar gören 35 caminin 27'sini açmış olmanın mutluluğunu paylaştı ve vakıf geleneğinin önemine dikkat çekti. Aksu, Gaziantep’teki camilerin ibadete açılmasına yönelik hedeflerini hatırlatarak, el birliğiyle Ramazan ayına kadar kentteki tüm camilerin açılacağını ve kısa sürede tarihi camilerin ayağa kaldırılacağını söyledi.

Tarihi değer, restorasyon süreci ve yerel etkiler:

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, caminin kendisi için ayrı bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Tahmazoğlu, Şeyh Fethullah tarafından hamamla birlikte inşa edilen camide kastel bulunduğunu, Gaziantep adına kahramanlık gösteren Karayılan ve diğer şehitlerin mezarlarının yer aldığını hatırlattı. Restorasyonun Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 3 yılda gerçekleştirildiğini belirten Tahmazoğlu, caminin yalnızca ibadet yeri değil aynı zamanda bir cazibe merkezi haline geldiğini söyledi.

Restorasyon çalışmalarının aslına uygun yürütülmesi sayesinde yapı, hem mimari özelliğini korudu hem de meydan düzenlemesiyle çevresine yeni bir yaşam alanı kazandırdı. Açılış töreninde dile getirilen ortak hedef, hasar gören tarihî eserlerin bir an önce onarılarak toplumun kullanımına yeniden sunulması oldu. Yetkililer, Gaziantep’te devam eden restorasyon programlarının kentin kültürel mirasını canlı tutma ve toplumsal dayanışmayı güçlendirme amacını taşıdığını vurguladı.

Şeyh Fethullah Camii’nin yeniden ibadete açılması, bölge halkı için hem manevi bir geri dönüş hem de afet sonrası toparlanma sürecinde önemli bir adım olarak kayda geçti.

Gaziantep’te depremde hasar gören tarihi Şeyh Fethullah Cami ibadete açıldı