Reyhan Verim yarın Mersin'in Toroslar ilçesinde toprağa verilecek

feribot kazasının seyri:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne açıklarında meydana gelen feribot faciasında, Girne’den Mersin’in Taşucu Limanı’na seyir halindeyken alabora olan yolcu gemisinde Reyhan Verim ve Hüseyin Özdemir hayatını kaybetti.

cenaze işlemleri ve nakil:

Kazada yaşamını yitiren her iki kişinin cenazeleri, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından uçakla Türkiye'ye gönderildi. Cenazeler Çukurova Uluslararası Havalimanına getirildi ve burada gümrük ve adli işlemler yapıldı.

akbelen mezarlığına konumlandırma ve defin:

Havalimanındaki işlemlerin ardından Reyhan Verim'in cenazesi, Mersin'in Toroslar ilçesinde bulunan Akbelen Mezarlığı morguna konuldu. Verim'in cenazesinin yarın düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği bildirildi.

Yetkililer ve aile tarafından yapılacak tören detayları kamuoyuna açıklandıkça süreç takip edilecek.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NİN (KKTC) GİRNE AÇIKLARINDA MEYDANA GELEN FERİBOT FACİASINDA HAYATINI KAYBEDEN REYHAN VERİM’İN CENAZESİ, MERSİN’İN TOROSLAR İLÇESİNDEKİ AKBELEN MEZARLIĞI MORGUNA KONULDU.