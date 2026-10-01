Reyhanlı saldırısının faili Ömer el-Hatip'in yakalanması şehit ailelerinde karmaşık duygular yarattı

Operasyonun detayları:

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının firari faillerinden Ömer el-Hatip, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yakalandı. Güvenlik kaynakları, el-Hatip'in saldırının planlama ve organizasyonunda yer aldığını ve saldırı failleriyle Beşar Esad rejimine bağlı istihbarat mensupları arasında koordinasyonu sağladığını bildiriyor.

MİT, el-Hatip'in deniz yoluyla Avrupa'ya kaçma hazırlığında olduğunu tespit ederek operasyon düzenledi. El-Hatip, düzenlenen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Şehit ailelerinin tepkisi:

Yakalanma haberini alan Reyhanlı'daki şehit aileleri, 2013'te yaşadıkları acıların yeniden canlandığını ifade etti. Aileler, operasyon nedeniyle yetkililere teşekkür ederken, firari diğer faillerin de yakalanmasını temenni etti.

Dernek başkanının açıklaması:

Reyhanlı 11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna saldırının Türkiye'nin en büyük terör eylemlerinden biri olduğunu hatırlattı ve saldırıda 53 şehit ile yaklaşık 200 yaralı olduğunu belirtti. Tuna, ilk etapta 9 teröristin yakalandığını, ardından 5 teröristin daha teker teker ele geçirildiğini, el-Hatip'in deniz yoluyla kaçarken MİT tarafından yakalandığını anlattı ve devlete ve MİT'e teşekkür etti. Tuna ayrıca, saldırının sorumlularından Mihraç Ural'ın da bir an önce yakalanması gerektiğini vurguladı.

Şehit yakınlarının duyguları:

Saldırıda bir oğlunu şehit, iki oğlunu yaralı veren Medine Erdemci ise el-Hatip'in yakalanma haberini hem hüzün hem mutlulukla karşıladığını söyledi. Erdemci, her yakalanan şüphelinin ardından sevinç ve hüzün duygularının bir arada olduğunu, geri kalan faillerin yakalanmasıyla çocuklarının katillerinin bulunmasının kendilerine bir nebze rahatlık sağlayacağını ifade etti.

MEDİNE ERDEMCİ