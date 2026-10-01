Dolar 49,0297 +0,03%
Euro 55,4714 -0,13%
Bist 12.345,42 +3,33%
Altın Gram 6.623,78 +0,37%
EUR/USD 1,1292 -0,37%
Brent Petrol 99,92 +1,93%
--°

Reyhanlı saldırısının faili Ömer el-Hatip'in yakalanması şehit ailelerinde karmaşık duygular yarattı

MİT'in yakaladığı Reyhanlı saldırısı zanlısı Ömer el-Hatip'in iadesi, şehit ailelerinde sevinç ve 2013'ün acı anılarını yeniden canlandırdı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 12:11

GÜNCELLEME: 01 Ekim 2026 - 12:14

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Reyhanlı saldırısının faili Ömer el-Hatip'in yakalanması şehit ailelerinde karmaşık duygular yarattı

Operasyonun detayları:

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının firari faillerinden Ömer el-Hatip, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yakalandı. Güvenlik kaynakları, el-Hatip'in saldırının planlama ve organizasyonunda yer aldığını ve saldırı failleriyle Beşar Esad rejimine bağlı istihbarat mensupları arasında koordinasyonu sağladığını bildiriyor.

MİT, el-Hatip'in deniz yoluyla Avrupa'ya kaçma hazırlığında olduğunu tespit ederek operasyon düzenledi. El-Hatip, düzenlenen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Şehit ailelerinin tepkisi:

Yakalanma haberini alan Reyhanlı'daki şehit aileleri, 2013'te yaşadıkları acıların yeniden canlandığını ifade etti. Aileler, operasyon nedeniyle yetkililere teşekkür ederken, firari diğer faillerin de yakalanmasını temenni etti.

Dernek başkanının açıklaması:

Reyhanlı 11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna saldırının Türkiye'nin en büyük terör eylemlerinden biri olduğunu hatırlattı ve saldırıda 53 şehit ile yaklaşık 200 yaralı olduğunu belirtti. Tuna, ilk etapta 9 teröristin yakalandığını, ardından 5 teröristin daha teker teker ele geçirildiğini, el-Hatip'in deniz yoluyla kaçarken MİT tarafından yakalandığını anlattı ve devlete ve MİT'e teşekkür etti. Tuna ayrıca, saldırının sorumlularından Mihraç Ural'ın da bir an önce yakalanması gerektiğini vurguladı.

Şehit yakınlarının duyguları:

Saldırıda bir oğlunu şehit, iki oğlunu yaralı veren Medine Erdemci ise el-Hatip'in yakalanma haberini hem hüzün hem mutlulukla karşıladığını söyledi. Erdemci, her yakalanan şüphelinin ardından sevinç ve hüzün duygularının bir arada olduğunu, geri kalan faillerin yakalanmasıyla çocuklarının katillerinin bulunmasının kendilerine bir nebze rahatlık sağlayacağını ifade etti.

MEDİNE ERDEMCİ

MEDİNE ERDEMCİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Acil serviste kontrollü müdahale: Batman’da parmağına sıkışan yüzük çıkarıldı
images

Düzce'de fabrika çalışanları yemek sonrası rahatsızlandı, inceleme başlatıldı
images

saniye saniye kaydedildi: Fatih Mahallesi'nde yaya geçidinde çarpma
images

Soma'da maden ocağında göçük: yaralılar çıkarıldı, arama kurtarma sürüyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Acil serviste kontrollü müdahale: Batman’da parmağına sıkışan yüzük çıkarıldı

Düzce'de fabrika çalışanları yemek sonrası rahatsızlandı, inceleme başlatıldı

saniye saniye kaydedildi: Fatih Mahallesi'nde yaya geçidinde çarpma

Soma'da maden ocağında göçük: yaralılar çıkarıldı, arama kurtarma sürüyor

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı