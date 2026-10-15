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Reyhanlı şehit aileleri yakalanma haberine sevindi, adalet istedi

Reyhanlı saldırısında evlatlarını kaybeden aileler, Mihraç Ural'ın yakalanmasına sevindi; devlet ve güvenlik güçlerine teşekkür ederek adalet istedi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 15:19

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Reyhanlı şehit aileleri yakalanma haberine sevindi, adalet istedi

Reyhanlı ailelerinden yakalanma haberine mutluluk ve beklenti

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 2013’te 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının baş sorumlusu olduğu iddia edilen Mihraç Ural (Ali Kayalı)ın Suriye Genel İstihbarat Teşkilatı tarafından yakalandığının duyurulması, saldırıda yakınlarını kaybeden şehit ailelerinde sevinç yarattı. Aileler, operasyon haberinin ardından yetkililere teşekkür ederken adaletin yerini bulmasını beklediklerini belirtti.

yakalanma açıklaması ve tepkiler:

Suriye Genel İstihbarat Teşkilatı, 2013’te Banyas’ta gerçekleştirilen katliamın başlıca sorumlusu olduğu öne sürülen ve "Mirac Ural" adıyla bilinen Ali Kayalının sınırı geçmeye çalışırken yakalandığını açıkladı. Bu açıklama, Reyhanlı’daki saldırıda yakınlarını kaybeden ailelerin gündemine yeniden acılarıyla birlikte sevinci de taşıdı.

şehit yakınlarının sözleri:

Reyhanlı’daki saldırıda evladını ve kardeşini yitiren Hatice Kübra Erboz, "Ben 11 Mayıs şehidi Fatmanur Erboz’un annesi ve Nadire Kuvvet’in kız kardeşiyim. Bu gün televizyonlarda Mihraç Ural’ın yakalandığını duyduk ve çok sevinçliyiz. Devletimize çok teşekkür ederiz" diyerek duygularını paylaştı. Erboz, suçu işleyenlerin ceza almasının kendilerine bir nebze olsun teselli vereceğini söyledi.

Erboz, saldırıda evladının yangında yanarak hayatını kaybettiğini anlattı: "Benim evladım, bombalı saldırıda oluşan yangında yanarak can verdi ve biz yangını söndürmek için su bulamadık. Evladımdan geriye birkaç kemik parçası bulduk, onları defnettik." Konuşmasında duygularını şu sözlerle sürdürdü: "Rabbimden tek isteğim Mihraç Ural ve diğer yandaşları yanarak can versinler. Yangını söndürecek bir bardak su bulamasınlar."

Torununu ve kızını saldırıda kaybeden Döne Kuvvet ise duygularını, "Nadir’in annesiyim ve Fatmanur’un annenesiyim. Çok sevinçliyiz, ne söyleyeceğimizi bilemiyoruz. Rabbime şükür elhamdürillah" sözleriyle dile getirdi. Kuvvet, güvenlik güçlerine teşekkür ederek çocuklarının kanının yerde kalmadığını ifade etti: "Askerimizden ve polisimizden Allah razı olsun, çocuklarımızın kanı yerde kalmadı."

Aileler ortak olarak, operasyonun duyulmasının ardından devlete güvenlerinin pekiştiğini vurguladı ve adalet sürecinin takipçisi olacaklarını belirtti. Açıklamalar, hem kayıp yakınlarının acısını hem de uzun süredir bekledikleri adalet arayışını bir arada gösterdi.

HATİCE KÜBRA ERBOZ VE DÖNE KUVVET

HATİCE KÜBRA ERBOZ VE DÖNE KUVVET

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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