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Reyhanlı’da hayatı kolaylaştıran hamle: HBB’den akülü sandalye desteği

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Reyhanlı'da bir engelli vatandaşa akülü tekerlekli sandalye vererek yaşamda hareket özgürlüğünü artırdı; destekler sürecek.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 01:12

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Reyhanlı’da hayatı kolaylaştıran hamle: HBB’den akülü sandalye desteği

teslimat ve amaç:

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) ekipleri, Reyhanlı'da akülü tekerlekli sandalye ihtiyacı bulunan bir vatandaşa cihazını teslim etti. Yapılan teslimatın temel amacı, söz konusu vatandaşın günlük yaşamındaki hareket kabiliyetini artırmak ve bağımsızlığını güçlendirmek olarak açıklandı.

sağlanan destek ve kapsamı:

HBB yetkilileri, engelli bireylerin gereksinimlerini karşılamaya yönelik çalışmalar kapsamında bugüne kadar 48 akülü ve 735 manuel olmak üzere toplam 783 tekerlekli sandalyenin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını bildirdi. Belediye ayrıca araç-gereç desteğinin yanı sıra bakım ve onarım, ulaşım ile erişilebilirlik konularında da hizmetler yürütüyor.

Akülü sandalyesine kavuşan vatandaş, sağlanan destek için HBB Başkanı Mehmet Öntürk'e teşekkür etti. HBB yetkilileri ise engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların ve ihtiyaçlar doğrultusunda sağlanan desteklerin devam edeceğini vurguladı.

HBB EKİPLERİ TARAFINDAN REYHANLI’DA İHTİYAÇ SAHİBİ ENGELLİ VATANDAŞA AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYE...

HBB EKİPLERİ TARAFINDAN REYHANLI’DA İHTİYAÇ SAHİBİ ENGELLİ VATANDAŞA AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYE TESLİM EDİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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