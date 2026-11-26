Olayın gelişimi:

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 22 Kasım tarihinde, Yenişehir Mahallesi Abdulrezzak Alkan Caddesi üzerinde bir kafenin önünde kasten yaralama, tehdit ve hakaret iddialarına ilişkin bir olay yaşandı. Olayın ardından bölgeye intikal eden ekipler inceleme başlattı.

Soruşturma ve adli süreç:

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda şüpheli M.A.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından şüpheli adli makamlara sevk edildi.

Mahkemece M.A.Y. hakkında tutuklama kararı verildi ve şüpheli cezaevine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

REYHANLI’DA KASTEN YARALAMA, TEHDİT VE HAKARET OLAYINA İLİŞKİN GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.