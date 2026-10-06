Reyhanlı'da kavşak çarpışması: takla atan otomobil tır sürücülerine çarptı, 6 yaralı

Reyhanlı çevreyolunda meydana gelen kaza

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Yıldızlar Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, seyir halindeki bir hafif ticari araç ile kavşaktan dönüş yapmak isteyen bir otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil takla atarak kontrolden çıktı ve yol kenarında bekleyen iki tır sürücüsünün üzerine devrildi.

Kazanın seyri:

Trafik kazasında otomobildeki dört kişi ile tır sürücüsü olan iki kişi olmak üzere toplam 6 yaralı oluştu. Olay yerinde bulunan vatandaşlar, devrilen araç ve çevresindeki yaralılara ilk müdahaleyi yaparak kurtarma çalışmalarına başladı.

İlk müdahale ve tanık anlatımı:

Çevredeki vatandaşların müdahalesinin ardından 112 ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Kazayı anlatan Mehmet Çiçek, "Öndeki beyaz araç dönecekken arkadan gelen araç süratle çarptı. Beyaz otomobilde takla atarak şoför arkadaşlarımızın üzerine devrildi. Biz olaya müdahale edip, yaralıları kurtardık. 112 ve itfaiyeyi aradık. El birliğiyle yaralıları hastaneye gönderdik" dedi.

HATAY’DA HAFİF TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞAN OTOMOBİLİN TAKLA ATARAK 2 TIR SÜRÜCÜSÜNE ÇARPTIĞI KAZADA 6 KİŞİ YARALANDI.