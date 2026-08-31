Dolar 48,2592 +0,06%
Euro 56,0113 +0,25%
Bist 14.563,53 -0,53%
Altın Gram 6.968,25 -0,86%
EUR/USD 1,1602 +0,13%
Brent Petrol 88,87 +3,19%
--°

Reyhanlı'da pusu düzenleyen hırsızın 14 yaşında olduğu kameralarda belirlendi

Hatay Reyhanlı'da park halindeki motosikleti pusu kurup çalan 2012 doğumlu I.K., güvenlik kamerası ile yakalandı; şasi ve motor numaraları silinmişti.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 08:44

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Reyhanlı'da pusu düzenleyen hırsızın 14 yaşında olduğu kameralarda belirlendi

Olayın görüntüleri ve yer:

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde, bir kafenin önünde park halindeki motosikletin pusuya yatılarak çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletin gece saatlerinde iki çocuk tarafından alındığı, eylemin planlanmış bir bekleme sonucu gerçekleştiği görüldü.

Çalınan motosikletin sahibi, depremde ailesini ve kolunu kaybeden Salih Ersöz olarak kayıtlara geçti. Olay yerindeki kayıtlarda ve görgü tanıklarının beyanlarında mağdurun durumu ve motosikletin yerindeki önemi vurgulandı.

Polis çalışması ve tespitler:

Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma sonucunda; görüntülerdeki şüphelilerden birinin 2012 doğumlu I.K. olduğu, yani 14 yaşında bulunduğu tespit edildi. Şüpheli aynı gün polis ekipleri tarafından yakalandı ve işlemlere başlandı.

Ele geçirilen motosiklet üzerindeki ilk incelemede, şasi ve motor numaralarının silindiği fark edildi. Bu nedenle araç, delil niteliği ve inceleme amaçlı olarak yediemin otoparkına çekildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor; Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü, görüntüler ve elde edilen deliller üzerinden soruşturmayı sürdürüyor. Kamuoyuna yansıyan görüntüler, bölgede güvenlik ve denetim konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

MOTOSİKLET ÇALINMA ANI

MOTOSİKLET ÇALINMA ANI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Torununun isteği dolandırıcıyı kaçırttı: sahte polis yakalandı
images

Ankara’dan yola çıkan araçta bulundu: Yozgat’ta bin 848 sentetik ecza hap ele ge...
images

Kafenin girişine dalan araç anı kameraya yansıdı
images

Şırnak'ta emniyetten ağustos ayı güvenlik değerlendirmesi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sıfır atık uygulaması 8 yılda ekonomiye 365 milyar lira kazandırdı

Ankara’dan yola çıkan araçta bulundu: Yozgat’ta bin 848 sentetik ecza hap ele geçirildi

Kafenin girişine dalan araç anı kameraya yansıdı

Çermik'te sağlık ve müzik: Melike Belkıs Kaplıcaları Festivali 5-6 eylül'de

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı