Reyhanlı'da pusu düzenleyen hırsızın 14 yaşında olduğu kameralarda belirlendi

Olayın görüntüleri ve yer:

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde, bir kafenin önünde park halindeki motosikletin pusuya yatılarak çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletin gece saatlerinde iki çocuk tarafından alındığı, eylemin planlanmış bir bekleme sonucu gerçekleştiği görüldü.

Çalınan motosikletin sahibi, depremde ailesini ve kolunu kaybeden Salih Ersöz olarak kayıtlara geçti. Olay yerindeki kayıtlarda ve görgü tanıklarının beyanlarında mağdurun durumu ve motosikletin yerindeki önemi vurgulandı.

Polis çalışması ve tespitler:

Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma sonucunda; görüntülerdeki şüphelilerden birinin 2012 doğumlu I.K. olduğu, yani 14 yaşında bulunduğu tespit edildi. Şüpheli aynı gün polis ekipleri tarafından yakalandı ve işlemlere başlandı.

Ele geçirilen motosiklet üzerindeki ilk incelemede, şasi ve motor numaralarının silindiği fark edildi. Bu nedenle araç, delil niteliği ve inceleme amaçlı olarak yediemin otoparkına çekildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor; Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü, görüntüler ve elde edilen deliller üzerinden soruşturmayı sürdürüyor. Kamuoyuna yansıyan görüntüler, bölgede güvenlik ve denetim konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

MOTOSİKLET ÇALINMA ANI