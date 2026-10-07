Reyhanlı’da son görev: ağabeyin 'Allah'a emanet ol kardeşim' sözü cenazede yankılandı

Cenaze töreninde duygusal vedalar:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KTKC) Girne açıklarında 30 Ağustos’ta batan "Filo Jet" yolcu gemisinde arama kurtarma çalışmalarında naaşı bulunan 28 yaşındaki Mahmut Demir, memleketi Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Harran Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazında yakınları ve komşuları genç adamı omuzladı.

Acı tablo ve aile sahnesi:

Cenaze töreninde aile üyeleri yoğun duygusal anlar yaşadı; Mahmut Demir'in babası ve ağabeyleri tabutun başında dakikalarca gözyaşı döktü. Defin sırasında ağabey Halil Demir'in gözyaşları içinde, "Allah'a emanet ol kardeşim" sözlerini söylemesi törene katılanların yüreklerini burktu.

Arama çalışmaları ve geride kalan umut:

Gemide kaybolan diğer kardeş Mustafa Demir için arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor. Yetkililerin yürüttüğü kimlik tespit işlemleri sonrasında Mahmut Demir’in naaşı Türkiye’ye gönderildi ve ailesinin isteği doğrultusunda Reyhanlı'da toprağa verildi.

Mahmut Demir'in evli ve iki çocuk babası olduğu, yakınlarının cenaze sırasında büyük bir yas yaşadığı bildirildi. Törene katılanlar, ailenin yanlarında olmak için bir araya geldi ve geride kalan çocuklar ile eş için taziyeler kabul edildi.

Olayla ilgili arama faaliyetleri devam ederken, bölgedeki yetkililer ve deniz ekipleri çalışmalarını yoğunlaştırmış durumda; aile ve komşular ise kayıp yakınlarının bulunması için umutlarını koruyor.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NİN (KTKC) GİRNE KENTİ AÇIKLARINDA MEYDANA GELEN GEMİ FACİASININ ARDINDAN SÜRDÜRÜLEN ARAMA ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA NAAŞI BULUNAN 28 YAŞINDAKİ MAHMUT DEMİR, MEMLEKETİ HATAY’IN REYHANLI İLÇESİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.