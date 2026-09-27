Reyhanlı'da tatil dönüşü kaybolan kardeşler için gıyabi cenaze namazı

Reyhanlı'da gıyabi cenaze namazı kılındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden dönüş yolunda Girne'den Mersin'e sefer yapan geminin batması sonucu kaybolan 12 yaşındaki Saliha Miray Biçer ile 6 yaşındaki Mehmet Asaf Biçer için Reyhanlı'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Tören ve ailede yaşananlar:

Biçer ailesi tarafından düzenlenen tören, ilçedeki Çarşı Camii'nde gerçekleştirildi. Kılınan cenaze namazında aile üyeleri duygusal anlar yaşadı; Ayten ve Hayri Biçer'in gözyaşları arasında taziyeleri kabul ettiği görüldü.

Ailenin durumu ve olayın özeti:

Reyhanlı'da yaşayan Biçer ailesi, tatil için gittikleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden dönüş yolunda gemi kazasının içinde yer aldı. Kazadan Ayten Biçer, Hayri Biçer ve diğer çocukları Halil Kerem sağ kurtulurken, Saliha Miray ve Mehmet Asaf kayboldu.

Reyhanlı'daki umutlu bekleyiş hüsranla sona erdi; aile yakınları taziyelerini iletti ve ilçede yaşanan bu kayıp derin bir üzüntü yarattı.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NDE BATAN GEMİDE YOLCULUK YAPAN SALİHA MİRAY BİÇER VE MEHMET ASAF BİÇER MEMLEKETLERİ OLAN HATAY'IN REYHANLI İLÇESİNDE KARDEŞLER İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI.