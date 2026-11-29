Olayın gelişimi:

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Sahabiye Mahallesi Mersin Sokak'ta bulunan bir rezidansta kavga çıktı. İddiaya göre taraflar arasında başlayan tartışma sırasında M.Y., yanında bulunan tabancayla O.G. (26)'ye ateş etti.

Olayın ardından yaralanan O.G., bulunduğu yerden uzaklaşarak Sivas Caddesi'ne çıktı. Olayı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirirken, ağır olmayan yaralanmanın ilk müdahalesi olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Hastaneye kaldırılma ve emniyet işlemleri:

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından O.G. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde ve çevresinde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri kısa süre içinde çalışma başlattı.

Görgü tanıklarının ifadeleri ve olay yerindeki inceleme sonucunda, iddialara konu zanlı M.Y. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Konuyla ilgili resmi makamlar tarafından yürütülecek soruşturmanın, olayın gelişimi, tarafların ifadeleri ve delil incelemeleri doğrultusunda ilerleyeceği kaydedildi.

KAYSERİ'NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE REZİDANSTA ÇIKAN KAVGADA TABANCAYLA VURULAN GENÇ YARALANDI.