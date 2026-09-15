Ritmi hiç bitmeyen 71'lik: Çorum'un düğünlerinde zil ve kaşık ustası Dursun Bağra

Çorum'un düğünlerinin renkli yüzü

Çorum'da 71 yaşındaki Dursun Bağra, elindeki zil ve cebindeki kaşıkla katıldığı düğünleri renklendiriyor. Yaklaşık 30 yıl önce bir arkadaşından emanet aldığı zillerle ritim tutmaya başlayan Bağra, kısa sürede kentin düğünlerinin vazgeçilmez ismi haline geldi.

Müziğe adanmış bir yaşam:

Bağra, müzik tutkusunu ve sahneye çıkma nedenini şöyle anlatıyor: "Şu an bir elimde zil, cebimde kaşık. Paramız yok, derdimiz yok, yaşamaya çalışıyoruz. Kendi düğünümde kollarımı kaldıramıyordum. Sonra eşimle dans ederek, halay çekerek öğrendim. Şu an ziller benim sağlığım, sıhhatim, huzurum, mutluluğum oldu. 35-40 yıldır çalıyorum. Sevdiğim kişiler, ’düğünümüz mutlu olsun’ diye götürüyorlar. Her düğüne gitme şansım zaten yok. Şu an sabahtan gece yarısına kadar zilleri çalarım. Yeter ki zilleri takayım, oyun havaları güçlü olsun".

Emanet zillerden sahneye:

İşe başladığı dönemde maddi imkânsızlıklar nedeniyle arkadaşlarından zilleri emanet aldığını söyleyen Bağra, o günleri şu sözlerle anlatıyor: "Zilleri verirlerdi gidip oynardık ertesi günde geri teslim ederdik". Bugünse kendi kaşık ve zillerini yanından ayırmıyor, düğünlere çağrıldığı zaman ritmiyle gençlerle yarışıyor.

Vatandaşlar Bağra'yı alkışlıyor; o da yaşına rağmen enerjisini müziğe veriyor. Çorum'daki düğün organizatörleri ve davetliler, Bağra'nın varlığının törenlere ayrı bir coşku kattığını belirtiyor. Bağra ise en çok insanların yüzündeki gülümsemenin kendisini sahneye çektiğini söylüyor.

ÇORUM'DA ZİL VE KAŞIKLARIYLA KATILDIĞI DÜĞÜNLERİ RENKLENDİREN 71 YAŞINDAKİ DURSUN BAĞRA, VAZGEÇİLMEZİ HALİNE GELDİĞİ DÜĞÜNLERDE GENÇLERE TAŞ ÇIKARTIYOR.