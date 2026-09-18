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Riva'da Şenes Erzik'e vefa: 85 yaş kutlaması

TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik için Riva'da düzenlenen kutlamada, İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve federasyon kurmayları 85. yaşını kutladı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 16:13

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Riva'da Şenes Erzik'e vefa: 85 yaş kutlaması

Kutlamanın ayrıntıları:

Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Riva'da düzenlenen etkinlikte, TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik için bir doğum günü kutlaması gerçekleştirildi. Etkinlikte TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, TFF Genel Sekreter Yardımcısı Av. Erkan Kıraç ve federasyon yetkilileri hazır bulundu.

Anma ve takdim:

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu törende, 85 yaşına giren Şenes Erzik'i tebrik ederek Türk futboluna sağladığı değerli hizmetler için teşekkür etti. Günün anısına Erzik'e 85 numaralı A Milli Takım forması takdim edildi ve alkışlar eşliğinde doğum günü pastasının mumları birlikte üflendi.

Futbola katkılar ve geçmiş onurlar:

Şenes Erzik, UEFA bünyesinde 33 yıl boyunca yürüttüğü görevlerin ardından UEFA Şeref Üyesi unvanına layık görülmüştür. Ayrıca adına Riva'daki TFF Müzesi'nde 8 Nisan 2025 tarihinde açılan özel köşe, federasyonun kendisine duyduğu saygının somut bir göstergesi olarak öne çıktı.

Erzik, sürpriz kutlama için teşekkürlerini iletti; etkinlik, hem kişisel bir yıldönümünü kutlamak hem de Türk futbolunda uzun soluklu hizmetleri anmak açısından anlamlı bir buluşma olarak kayda geçti.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU&#039;NDA 8 YIL BOYUNCA BAŞKANLIK GÖREVİNİ YÜRÜTEN TFF ONURSAL BAŞKANI ŞENES...

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU'NDA 8 YIL BOYUNCA BAŞKANLIK GÖREVİNİ YÜRÜTEN TFF ONURSAL BAŞKANI ŞENES ERZİK(SAĞDA), TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANI İBRAHİM ETHEM HACIOSMANOĞLU(SOLDA).

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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