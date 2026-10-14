Riva'da yağmur yolları esir aldı: Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik durdu

yollar suyla doldu, trafik durdu:

İstanbul'da sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren kuvvetli sağanak yağış, Kuzey Marmara Otoyolu Riva istikametinde yol kenarında biriken suların taşmasına neden oldu. Kısa sürede artan su birikintileri nedeniyle otoyol bölgesinde trafik akışı ciddi şekilde aksadı.

Görüntülerde, birçok aracın su içinde güçlükle ilerlediği, bazı sürücülerin hızını azaltmak zorunda kalarak kontrollü ilerlediği anlar yer aldı. Otoyolun Riva yönündeki şeritlerde yoğunluk oluştu ve ulaşım zaman zaman durma noktasına geldi.

sürücülerin kameraya yansıyan zor anlar yaşadı:

İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakasının farklı noktalarında da devam eden sağanak, cadde ve ana arterlerde su birikintilerine yol açtı. Trafik yer yer felç olurken, sürücüler üzerinde büyük sıkışıklık ve aksamalar oluştu; yaşananlar ise cep telefonu ve güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Yetkililerin ve ilgili kurumların yönlendirmeleri ile sürücülerin dikkatli olması ve alternatif güzergâhları tercih etmesi gerektiği gözlemlendi. Olayla ilgili olası kapanmalar ve yol çalışmaları için sıcak gelişmeler takip ediliyor.

İSTANBUL'DA SABAH SAATLERİNDEN BU YANA ETKİSİNİ SÜRDÜREN KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLA BİRLİKTE KUZEY MARMARA OTOYOLU RİVA İSTİKAMETİNDE YOL KENARINDA BİRİKEN SULARIN TAŞMASI NEDENİYLE TRAFİK KİLİTLENİRKEN, ARAÇLARIN GÜÇLÜKLE İLERLEDİĞİ ANLAR KAMERALARA YANSIDI.