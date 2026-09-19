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Riyad'da Kral Halid Havalimanı yakınında yakıt tankında yangın çıktı

Riyad'da Kral Halid Havalimanı yakınında yakıt tankında yangın çıktı, yoğun duman görüldü; AFP itfaiyenin Aramco tankındaki alevleri söndürdüğünü bildirdi.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 17:55

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Riyad'da Kral Halid Havalimanı yakınında yakıt tankında yangın çıktı

Riyad'da Kral Halid Havalimanı yakınında yakıt tankında yangın çıktı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Kral Halid Havalimanı yakınında bir yangın çıktı ve bölgeden yoğun duman yükseldi. Olay yerinden dumanın yükseldiği bildirildi.

itfaiye müdahalesi

Fransız haber ajansı AFP, itfaiyecilerin devlet petrol ve doğal gaz şirketi Aramco'ya ait bir yakıt tankındaki alevleri söndürmeye çalıştığını aktardı.

resmi açıklama bekleniyor

Olayla ilgili olarak şu ana kadar Suudi yetkililerden resmi bir açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan&#039;ın başkenti Riyad&#039;da bulunan Kral Halid Havalimanı yakınından yoğun duman...

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kral Halid Havalimanı yakınından yoğun duman yükseldi.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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