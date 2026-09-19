Riyad'da Kral Halid Havalimanı yakınında yakıt tankında yangın çıktı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Kral Halid Havalimanı yakınında bir yangın çıktı ve bölgeden yoğun duman yükseldi. Olay yerinden dumanın yükseldiği bildirildi.

itfaiye müdahalesi

Fransız haber ajansı AFP, itfaiyecilerin devlet petrol ve doğal gaz şirketi Aramco'ya ait bir yakıt tankındaki alevleri söndürmeye çalıştığını aktardı.

resmi açıklama bekleniyor

Olayla ilgili olarak şu ana kadar Suudi yetkililerden resmi bir açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kral Halid Havalimanı yakınından yoğun duman yükseldi.