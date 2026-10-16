Rıza Kayaalp: olimpiyata kadar vefa borcumu madalyalarla ödeyeceğim

Rıza Kayaalp olimpiyat yolunda form tutuyor

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Los Angeles 2028 hedefi doğrultusunda Erzurum Palandöken Dağı'nda yüksek irtifa kampında çalışmalarını sürdürüyor. Kariyerinde Avrupa ve dünya şampiyonlukları bulunan 36 yaşındaki sporcu, olimpiyatlara kadar yapılacak organizasyonlarda formunu koruyup şampiyonluklara devam ederek vefa borcunu ödemek istediğini söyledi.

yüksek irtifa kampının hedefleri:

Kayaalp, Grekoromen A Milli Takımı ile gerçekleştirilen son kampın ekip için ilk kez bu kadar yüksek bir noktada yapıldığını belirtti. Erzurum'daki hazırlıkların performansı yükseltme, gücü toparlama ve turnuva formuna erişme amaçlı olduğunu ifade eden sporcu, bu kampın 2028'e giden yolda düzenli olarak kullanılmasını planladıklarını söyledi.

2026 Dünya Güreş Şampiyonası, Kazakistan'ın başkenti Astana'da 24 Ekim-1 Kasım tarihlerinde düzenlenecek. Kayaalp, Astana öncesi Erzurum'daki bu kampın hem fiziksel hem de hazırlık sürecine katkı sağlayacağına inanıyor.

olimpiyat ve madalya hedefleri:

Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiği 13 altın madalyayla rekor kıran Kayaalp, Los Angeles 2028'e kadar katılacağı iki Avrupa ve iki Dünya Şampiyonası'nda da başarılarını sürdürmeyi hedefliyor. Daha önceki kariyerinde büyüklerde toplam 28 kez madalya kazandığını belirten sporcu, bu sayıyı daha da artırmak ve 2028'de kariyerine ilk olimpiyat altınını eklemek istediğini vurguladı.

Kayaalp, olimpiyat senesinde Erzurum'da daha uzun kamp dönemleri planladığını, iki ay gibi sürelerle burada hazırlanmanın kendisi için verimli olacağını dile getirdi ve "olimpiyat yolunda emin adımlarla ilerliyoruz" yorumunu yaptı.

devlete vefa ve gençlere mesajı:

Spor yaşamında devletten aldığı desteği sıkça dile getiren Kayaalp, köyde başladığı hayatın devletin sağladığı imkanlarla değiştiğini anlattı. Devletimize vefa borcumuz var sözlerini tekrar eden milli güreşçi, bu borcu madalyalarla ve ülkeye faydalı bir evlat olarak ödemeye çalışacaklarını söyledi.

Kayaalp, gençlere de bireysel değil kolektif bir bakış önerdi; ailelerinin, devletin ve milletinin arkasında olduğunu bilerek çalışırlarsa başarılı olacaklarına inandığını belirtti. Sadece güreş değil, her alanda iyi yetişmiş gençlere ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Rıza Kayaalp'in açıklamaları, hem kişisel hedeflerini hem de milli sporcu olarak taşıdığı sorumluluğu özetliyor. Erzurum kampı ve önümüzdeki şampiyonalar, sporcunun 2028 hedeflerine giden yolunda belirleyici aşamalar olacak.

MİLLİ GÜREŞÇİ RIZA KAYAALP, OLİMPİYATLARA KADAR YAPILACAK ORGANİZASYONLARDA ŞAMPİYONLUKLARINA DEVAM ETMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEYEREK, MİLLETE VE DEVLETE VEFA BORCUNUN OLDUĞUNU VURGULADI.