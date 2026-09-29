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rıza seyyar, manisa ticaret borsası başkanlığı için aday olduğunu açıkladı

Rıza Seyyar, Manisa Ticaret Borsası başkanlığına aday olduğunu açıkladı; amacı üyelerin sorunlarını çözmek ve borsanın etkinliğini artırmak.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 13:09

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

rıza seyyar, manisa ticaret borsası başkanlığı için aday olduğunu açıkladı

Rıza Seyyar, Manisa Ticaret Borsası başkanlığına adaylığını açıkladı

Manisa Ticaret Borsasında 5 Ekim 2026 tarihinde yapılacak organ seçimleri öncesinde iş insanı Rıza Seyyar başkanlığa aday olduğunu resmen duyurdu. Tarım, gıda sanayisi, üretim ve ihracat alanlarında yaklaşık 40 yıllık iş deneyimine sahip olan Seyyar, Borsa’nın kent ekonomisindeki rolünü güçlendirmek ve üyelerin sorunlarına çözüm üretmek amacıyla yola çıktığını belirtti.

Hedefler ve öncelikler:

Seyyar, Manisa’nın tarım, üretim, sanayi ve ihracat gibi alanlarda önemli bir potansiyel barındırdığını vurgulayarak, Ticaret Borsasının bu yapı ile daha uyumlu ve etkin çalışması gerektiğini söyledi. Üreticiler, çiftçiler, tüccarlar, ihracatçılar ve tarım sektörü paydaşlarına yönelik bir hizmet anlayışıyla hareket edeceklerini ifade etti. Seyyar, "Biz bu yola sadece bir seçim süreci olarak bakmıyoruz. Manisa’nın üretim gücünü daha ileriye taşımak, üyelerimizin sorunlarına çözüm üretmek ve Borsamızın kent ekonomisindeki etkinliğini artırmak için yola çıkıyoruz. Tecrübemiz, enerjimiz ve çalışma azmimizle Borsamıza hizmet için dolu dolu geliyoruz." sözleriyle adaylık motivasyonunu özetledi.

Yönetim anlayışı ve geçmiş deneyim:

Yönetimde katılımcı bir anlayışın önemine dikkat çeken Seyyar, karar alma süreçlerine farklı sektörlerden üyelerin görüşlerinin yansıtılacağını belirtti. Yönetim anlayışlarının temelinde ortak akıl, istişare ve birlikte üretme prensiplerinin olduğunu söyleyen Seyyar, "Borsanın başarısının, üyelerinin ve sektörün başarısıyla mümkün olacağına inanıyoruz. Bu nedenle seçimlerin ardından da tüm üyelerimizle güçlü bir iletişim içerisinde olacağız" dedi.

İş hayatında özellikle gıda sanayisi, tarımsal üretim ve ihracat alanlarında faaliyet gösteren Seyyar, şirket yöneticiliğinin yanı sıra çeşitli sektör kuruluşlarında görev aldı. 2014-2018 yıllarında Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Seyyar, Türkiye İhracatçılar Meclisi bünyesinde çeşitli görevler üstlendi ve Manisa Ticaret ve Sanayi Odası’nda meclis üyeliği yaptı.

Manisa Ticaret Borsasında 5 Ekim’de yapılacak seçimlerde üyeler yeni dönemde görev yapacak organları belirleyecek. Seyyar’ın adaylığı, seçim sürecinde gündemin üretim ve üyeye dönük hizmet ekseninde şekilleneceğinin işareti olarak değerlendiriliyor.

MANİSA TİCARET BORSASINDA 5 EKİM 2026&#039;DA YAPILACAK ORGAN SEÇİMLERİ ÖNCESİNDE İŞ İNSANI RIZA...

MANİSA TİCARET BORSASINDA 5 EKİM 2026'DA YAPILACAK ORGAN SEÇİMLERİ ÖNCESİNDE İŞ İNSANI RIZA SEYYAR, BAŞKANLIĞA ADAY OLDUĞUNU AÇIKLADI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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