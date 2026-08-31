Dolar 48,2505 +0,04%
Euro 56,0910 +0,40%
Bist 14.334,06 -2,10%
Altın Gram 6.955,36 -1,02%
EUR/USD 1,1618 +0,27%
Brent Petrol 88,17 +2,38%
--°

Rızaiye’de metruk 5 katlı binada çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı

Elazığ Rızaiye Mahallesi Hacı Tevfik Efendi Sokak'ta 5 katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 17:33

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Rızaiye’de metruk 5 katlı binada çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı

olayın gelişimi:

Elazığ merkez Rızaiye Mahallesi Hacı Tevfik Efendi Sokak'ta bulunan 5 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu kısa sürede itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa süre içinde olay yerine gelen Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, hızla müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve yangını söndürdü.

itfaiye müdahalesi ve inceleme:

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınırken, bölge güvenlik önlemleriyle çevrelenerek çalışma alanı oluşturuldu. Ekipler yangın alanında ayrıntılı inceleme yaparak yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmezken, belediye ve itfaiye ekipleri metruk yapıların oluşturduğu risklere karşı uyarılarda bulundu ve benzer olayların önlenmesi için denetimlerin sürdürüleceği belirtildi.

ELAZIĞ’DA 5 KATLI METRUK BİNADA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KONTROL ALTINA ALINARAK...

ELAZIĞ’DA 5 KATLI METRUK BİNADA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Muğla açıklarında ticari yatta yaralanan yolcu kıyıya ulaştırıldı
images

Melih Geçek duruşmada: 17 aydır kanıtsız iddialarla tutukluyum, tahliye istiyoru...
images

Dron kaydetti: ehliyetsiz sürücü yolcuyla yer değiştirdi ve yakalandı
images

Kırıkkale'de kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki hükümlü yakalandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sivasspor hazırlıklarına taktik ağırlıklı başladı

Palamut bereketi tezgâhlarda: Bolu esnafı sezondan umutlu

Edremit'in 1 Eylül programı, Kıbrıs'taki deniz kazası nedeniyle iptal edildi

Muğla açıklarında ticari yatta yaralanan yolcu kıyıya ulaştırıldı

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı