Rize İyidere'de iki gün önce alınan suv sel suları altında kaldı

İlçe merkezi göle döndü, çok sayıda araç zarar gördü

Rize'nin İyidere ilçesinde dün gece etkili olan yağış sonrası taşan derelerin getirdiği sel suları ilçe merkezini göle çevirdi. Sokaklarda biriken su birçok aracı yerinde sular altında bıraktı veya hareket ettirdi. Vatandaşlar ve ekipler, suyun çekilmesinin ardından hasar tespitine başladı.

Araç sahibi anlattı:

Sel sularının altında kalan araçlardan biri ilçe sakini Hayati Dursun aitti. Dursun, aracını 2 gün önce aldıklarını ve bunun 2023 model bir araç olduğunu söyledi. Dursun, "plakasını dün taktık, kaskosu vardı" bilgisini paylaşırken, pencere kenarından baktıklarında aracın dikiz aynasına kadar suyun içinde olduğunu gördüklerini belirtti. Ayrıca dere yatağının tıkanmasının suyun bu bölgeye yönelmesine neden olduğunu vurguladı ve "Allah daha büyük afet vermesin" dedi.

Esnaf temizlik çalışması başlattı:

Sel sularının çekilmeye başlamasıyla iş yerlerinde temizlik çalışmaları başladı. Çamur ve balçıkla kaplanan dükkanlara giren esnaflar zarar tespitinde bulundu; can kaybı olmaması teselli kaynağı olurken maddi kayıplar söz konusu. Esnaflar "Can kaybımız yok, bunlar bir şey değil çok şükür bunlar geçer biraz maddi hasarımız oldu o kadar" diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

İlçe sakinleri ve yetkililer, dere yataklarının temizlenmesi ve altyapı önlemlerinin hızlandırılması gerektiğini belirtiyor. Bölgedeki temizlik ve bakım çalışmaları sürerken, vatandaşlar benzer taşkınların önüne geçilmesi için acil müdahaleler talep ediyor.

RİZE’NİN İYİDERE İLÇESİNDE DÜN GECE ETKİLİ OLAN YAĞIŞLAR SONRASINDA TAŞAN DERELERİN GETİRDİĞİ SEL SULARI İLÇE MERKEZİNİ GÖLE DÖNÜŞTÜRÜRKEN, ÇOK SAYIDA ARAÇ SULAR ALTINDA KALDI. SULAR ALTINDA KALAN ARAÇLARDAN BİRİ İLÇE SAKİNLERİNDEN HAYATİ DURSUN OLURKEN, DURSUN’UN SUV MODEL ARACINI 2 GÜN ÖNCE SATIN ALDIĞI ÖĞRENİLDİ.