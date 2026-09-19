Dolar 48,7600 +0,08%
Euro 56,0475 +0,13%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.936,78 +0,57%
EUR/USD 1,1490 +0,09%
Brent Petrol 99,29 -0,64%
--°

Rize İyidere'de iki gün önce alınan suv sel suları altında kaldı

Rize İyidere'de taşan derelerin yol açtığı sel ilçe merkezini göle çevirdi; çok sayıda araç su altında kaldı, Hayati Dursun'un 2 gün önce aldığı suv de etkilendi.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 12:48

GÜNCELLEME: 19 Eylül 2026 - 12:58

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Rize İyidere'de iki gün önce alınan suv sel suları altında kaldı

İlçe merkezi göle döndü, çok sayıda araç zarar gördü

Rize'nin İyidere ilçesinde dün gece etkili olan yağış sonrası taşan derelerin getirdiği sel suları ilçe merkezini göle çevirdi. Sokaklarda biriken su birçok aracı yerinde sular altında bıraktı veya hareket ettirdi. Vatandaşlar ve ekipler, suyun çekilmesinin ardından hasar tespitine başladı.

Araç sahibi anlattı:

Sel sularının altında kalan araçlardan biri ilçe sakini Hayati Dursun aitti. Dursun, aracını 2 gün önce aldıklarını ve bunun 2023 model bir araç olduğunu söyledi. Dursun, "plakasını dün taktık, kaskosu vardı" bilgisini paylaşırken, pencere kenarından baktıklarında aracın dikiz aynasına kadar suyun içinde olduğunu gördüklerini belirtti. Ayrıca dere yatağının tıkanmasının suyun bu bölgeye yönelmesine neden olduğunu vurguladı ve "Allah daha büyük afet vermesin" dedi.

Esnaf temizlik çalışması başlattı:

Sel sularının çekilmeye başlamasıyla iş yerlerinde temizlik çalışmaları başladı. Çamur ve balçıkla kaplanan dükkanlara giren esnaflar zarar tespitinde bulundu; can kaybı olmaması teselli kaynağı olurken maddi kayıplar söz konusu. Esnaflar "Can kaybımız yok, bunlar bir şey değil çok şükür bunlar geçer biraz maddi hasarımız oldu o kadar" diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

İlçe sakinleri ve yetkililer, dere yataklarının temizlenmesi ve altyapı önlemlerinin hızlandırılması gerektiğini belirtiyor. Bölgedeki temizlik ve bakım çalışmaları sürerken, vatandaşlar benzer taşkınların önüne geçilmesi için acil müdahaleler talep ediyor.

RİZE’NİN İYİDERE İLÇESİNDE DÜN GECE ETKİLİ OLAN YAĞIŞLAR SONRASINDA TAŞAN DERELERİN GETİRDİĞİ SEL...

RİZE’NİN İYİDERE İLÇESİNDE DÜN GECE ETKİLİ OLAN YAĞIŞLAR SONRASINDA TAŞAN DERELERİN GETİRDİĞİ SEL SULARI İLÇE MERKEZİNİ GÖLE DÖNÜŞTÜRÜRKEN, ÇOK SAYIDA ARAÇ SULAR ALTINDA KALDI. SULAR ALTINDA KALAN ARAÇLARDAN BİRİ İLÇE SAKİNLERİNDEN HAYATİ DURSUN OLURKEN, DURSUN’UN SUV MODEL ARACINI 2 GÜN ÖNCE SATIN ALDIĞI ÖĞRENİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

rize'de selin ardından içme suyu için kaynatma uyarısı
images

Çiftlikte gece baskını: kurt koyun sürüsüne saldırdı
images

Tığcılar'da 1999 depreminin izleri kentsel dönüşümle siliniyor
images

pazar'da selin izleri temizleniyor: iş yerleri ve yollar için seferberlik sürüyo...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eşinin ağır yaralığına aldırmadan sigaralarını almaya çalıştı

Kelceköy'de itfaiye müdahalesi alevleri kontrol altına aldı, 5 küçükbaş telef oldu

Ümraniye'de erken saat kazası: İSTAÇ kamyonu ile servis minibüsü çarpıştı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

TREND HABERLER

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Dedesinin cipini izinsiz alıp Kayseri’de kaza yapan engelli sürücüye idari ceza

Kuzey çevre yolunda çarpışma: Kayseri'de bir sürücü yaralandı