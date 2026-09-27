Rize sahil yolunda dumanlanan otomobilin kenara çekildiği anda tır çarptı

Olayın özeti

Rize’nin Çayeli ilçesinde akşam saatlerinde ortaya çıkan zincirleme tehlike, bir otomobilin motor bölümünden duman yükselmesiyle başladı. Sürücü aracını güvenliğe almak isterken arkadan gelen bir tırın çarpması sonucu kaza meydana geldi ve olayda iki kişi yaralandı.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Karadeniz Sahil Yolu Limanköy Mahallesi mevkiinde, Çayeli istikametine seyreden Ş.T. (33) idaresindeki 53 ADN 651 plakalı otomobilden aniden dumanlar yükseldi. Durumu fark eden sürücü, içinde bulunan eşi A.T. (30) ve kızı H.T. (5)'yi aracın dışına çıkardı. Ailesini indirdikten sonra otomobili yol kenarına yanaştırmak isteyen Ş.T.'nin aracına, arkadan gelen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 23 AGE 898 plakalı tır çarptı.

Yaralanma, müdahale ve trafik düzenlemesi:

Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Ş.T. ile aynı araçta bulunan C.K. (37) yaralandı. Kazayı gören sürücünün eşi A.T. ise olay yerinde fenalık geçirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi; ekipler, araçta bulunan yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan otomobil sürücüsünün Ş.T. sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Kazanın ardından Karadeniz Sahil Yolu üzerinde trafik ekipleri güvenlik önlemleri aldı ve kaza yapan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Olay, dumanlanan araçların yol kenarına alınmasının ve acil durum ekiplerine zamanında haber verilmesinin önemini bir kez daha gösterdi; benzer durumlarda sürücülerin ve yolcuların öncelikle güvenli mesafeye çekilmesi tavsiye ediliyor.

RİZE'NİN ÇAYELİ İLÇESİNDE, ARIZALANARAK DUMAN ÇIKARAN OTOMOBİLİNİ SAĞA ÇEKMEYE ÇALIŞAN SÜRÜCÜNÜN ARACINA ARKADAN GELEN TIR'IN ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1'İ AĞIR 2 KİŞİ YARALANDI