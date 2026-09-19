Rize ve Trabzon'da Çoruh EDAŞ ekipleri sel sonrası enerjiyi hızlıca yeniden sağladı

Çoruh EDAŞ sahada yoğun çalışma yürütüyor

Rize ve Trabzon'da etkili olan aşırı yağışların neden olduğu sel, su baskını ve heyelanlara karşı Çoruh EDAŞ ekipleri ivedilikle harekete geçti. Rize'de bazı bölgelerde metrekareye 190 kilogram, Trabzon'da ise yer yer yaklaşık 90 kilogram olarak ölçülen yağışlara rağmen dağıtım şebekesindeki arızalar giderildi.

Saha organizasyonu ve müdahale süreci:

Şirket, saha organizasyonunu güçlendirerek 120 saha çalışanı ve 50'den fazla araç ile 24 saat esasına göre sahada görev yaptı. Sel ve heyelanların ulaşımı zorlaştırdığı, yolların yer yer kapandığı noktalarda ekipler güvenli erişimin sağlanmasının ardından arıza noktalarına ulaşarak onarım çalışmalarını yürüttü.

Koordinasyon ve güvenlik önlemleri:

Ekipler, ilgili kamu kurumları ve yerel birimlerle koordinasyon içinde çalıştı; devam eden yağış ve heyelan riskine karşı iş güvenliği tedbirleri ön planda tutuldu. Afetin etkilerine rağmen yoğun saha çalışması sonucunda şebekede meydana gelen büyük arızalar giderildi ve bölgede devam eden küçük çaplı aksamalara müdahale için teyakkuz sürdürülüyor.

RİZE VE TRABZON’DA ETKİLİ OLAN AŞIRI YAĞIŞLARIN YOL AÇTIĞI SEL, SU BASKINLARI VE HEYELANLARIN ARDINDAN ÇORUH EDAŞ EKİPLERİ TEYAKKUZA GEÇTİ. RİZE’DE BAZI BÖLGELERDE METREKAREYE 190 KİLOGRAMA YAKLAŞAN, TRABZON’DA İSE YER YER YAKLAŞIK 90 KİLOGRAMI BULAN YAĞIŞLARA RAĞMEN, 120 SAHA ÇALIŞAN VE 50’DEN FAZLA ARAÇLA YÜRÜTÜLEN KESİNTİSİZ ÇALIŞMALAR SONUCUNDA ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİNDE MEYDANA GELEN ARIZALARIN GİDERİLDİĞİ AÇIKLANDI.