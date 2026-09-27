rize'de 4. maden kurtarma yarışması tamamlandı

4. maden kurtarma yarışması rize'de sona erdi:

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) koordinasyonunda, Çayeli Bakır İşletmeleri AŞ ev sahipliğinde gerçekleştirilen 4. Maden Kurtarma Yarışması, 22-25 Eylül 2026 tarihlerinde Rize'de yapıldı. Dört gün süren organizasyona toplam 13 maden arama-kurtarma ekibi katıldı ve ekipler saha ile kent merkezinde kurulan zorlu parkurlarda yarıştı.

yarışma parkurları ve uygulanan modüller:

Yarışmanın yeraltı odaklı etapları olan "Yeraltı Arama-Kurtarma" ve "Deprem (Yapısal Hasar)" modülleri Çayeli Bakır İşletmeleri AŞ maden sahasında icra edildi. Buna karşın ilk kez yapılan düzenlemeyle "Yangın", "Kimyasala Müdahale (HAZMAT)", "Araç Kazası" ve "Takım Yetkinliği" parkurları maden sahası dışına alınarak Rize şehir merkezinde, halkın doğrudan izleyebileceği alanlarda kuruldu. Gerçekçi kaza senaryolarını andıran uygulamalar, ekiplerin acil durum müdahale reflekslerini ve mesleki dayanışmasını ön plana çıkardı.

dereceler ve öne çıkan ekipler:

Genel klasman şampiyonu olarak Türk Altın İşletmeleri AŞ birincilik kupasını kaldırdı. Genel klasmanda ikinciliği Tüprag Metal Madencilik San. ve Tic. AŞ ile Öksüt Madencilik San. ve Tic. AŞ paylaşırken, üçüncülük kupası Çayeli Bakır İşletmeleri AŞ ile Eti Krom AŞ takımlarına verildi. Yarışmaya ilk kez katılan ekipler arasında en yüksek performansı gösteren Zenit Madencilik San. ve Tic. AŞ ile Eti Bakır AŞ ise "En İyi Yeni Takım" unvanını elde etti.

gala gecesi ve organizasyonun değerlendirilmesi:

Yarışma, düzenlenen gala gecesi ve ödül töreniyle sona erdi. Gala gecesinde dereceye giren ekiplerin ödülleri takdim edildi, organizasyona katkı sunan kurum ve isimlere teşekkür plaketleri verildi ve gece, sanatçı Selçuk Balcı'nın konseriyle tamamlandı.

TMD İkinci Başkanı Ramazan Yön gala gecesinde yaptığı konuşmada şu değerlendirmeyi paylaştı: "Dört gün boyunca parkurlarda ortaya konan gayret, disiplin ve teknik koordinasyon hepimiz adına büyük bir gurur vesilesi oldu. Ekiplerimiz zorlu etaplarda hem bilgilerini hem de birlikte hareket etme kabiliyetlerini en üst seviyede sergilediler. Madencilikte ve kurtarma operasyonlarında en temel unsur iyi bir hazırlık, doğru iletişim ve birbirine koşulsuz güvenmektir. Parkurlarda sergilenen bu ortak refleksler, yarın olası afet ve kazalarda insan hayatını kurtaracak en somut kazanımdır. Ter döken tüm madencilerimizi ve dereceye giren ekiplerimizi yürekten kutluyorum."

Organizasyon, saha içi teknik yeterliliklerin yanı sıra halkla doğrudan buluşan etkinlikleriyle de dikkat çekti; uygulamaların görünür kılınması, madencilik ve acil müdahale konularında toplumsal farkındalığı artırma hedefinin ön plana çıktığını gösterdi.

TÜRKİYE MADENCİLER DERNEĞİ (TMD) ÖNCÜLÜĞÜNDE ÇAYELİ BAKIR İŞLETMELERİ EV SAHİPLİĞİNDE RİZE'DE DÜZENLENEN 4. MADEN KURTARMA YARIŞMASI, GALA GECESİ VE ÖDÜL TÖRENİYLE SONA ERDİ