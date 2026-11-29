Olayın ayrıntıları:

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Köprübaşı köyünde gece saatlerinde İHA olduğu değerlendirilen bir cisim çay bahçesine düştü. Olay, saat 01.33'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla jandarma ekiplerinin sevk edilmesiyle ortaya çıktı. Bölgeye ulaşan ekipler, düşen cisimde kanat ve gövde parçaları tespit etti.

Düşme noktasında yaklaşık 70 metrekare büyüklüğünde bir çukur oluştu. Patlamanın etkisiyle ilk belirlemelere göre çevredeki 4 evin camları kırıldı. Cismin düştüğü noktaya en yakın evin yaklaşık 300 metre uzaklıkta olduğu bildirildi.

Görgü tanıklarının anlatımı:

Köy sakinleri patlama anını ve sonrasını korku içinde anlattı. Memiş Karaduman, "Saat 01.30 civarıydı, yeni yatmıştım. Sesi çok yakındı. Uçak gibi bir şey düştüğünü düşündüm. Patlama çok şiddetliydi. Evime 300 metre uzaklıkta düştü. Yakındaki evlerin camları kırıldı. Kapıya çıktım, baktım yangın var. Jandarmaya haber verdim. Ekipleri ben getirdim. Oraya çıktık, baktık, İHA olduğunu tespit ettik" dedi.

Hüseyin Sarı, olay anında "Bomba atıldığını zannettim. Böyle bir patlamayı ilk defa duydum" ifadelerini kullandı. Muhammet Ali Kara ise pervane ve motor sesini duyduğunu belirterek, "Pervane sesini duydum. Motor sesiydi. Kalktım, cama doğru gittim. Bir cisim olduğunu fark ettim ama ne olduğunu anlayamadan patlama sesi duydum. Bizi gerçekten sarstı" şeklinde konuştu.

Güvenlik ve inceleme çalışmaları:

Patlayıcı madde ihtimaline karşı jandarma ekipleri, çevrede başka tehlikeli madde bulunabileceği değerlendirmesiyle bölgeyi güvenlik çemberine aldı ve girişleri kapattı. Patlamanın etkisinin köy genelinde hissedildiği, bazı köylülerin 1 kilometre çapındaki alanda camların sarsıldığını aktardığı belirtildi. Ayrıca cismin düşmeden önce çıkardığı motor sesinin Çayeli ilçe merkezinden yaklaşık 10 kilometre uzaktan bile duyulduğu kaydedildi.

Olay yerinde, bugün sabah saatlerinde Patlayıcı Madde İmha Timi'nin (PAMİT) inceleme yapması bekleniyor. Yetkililer henüz resmi bir açıklama yapmadı; cismin türü ve menşei yapılacak teknik incelemenin ardından belirlenecek.

Olay sırasında köyde sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan gençlerin kaydına patlama sesi yansıdı; bu kayıtlar ve tespit edilen parçalar, soruşturmanın önemli delilleri arasında değerlendiriliyor. Şu ana kadar olayda ölen veya yaralanan olmadığı bildirildi.

ÇAYELİ İLÇESİNDE İNSANSIZ HAVA ARACI (İHA) OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN BİR CİSİM, ÇAY BAHÇESİNE DÜŞT