Rize'de çayda lisanslı depoculuk uygulamaları masaya yatırıldı

rize'de bilgilendirme toplantısı

Rize’de çay sektöründe lisanslı depoculuk faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve sektörel entegrasyonun sağlanması amacıyla düzenlenen bilgilendirme semineri, sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte lisanslı depoculuğun mevzuatı, işlem mekanizmaları ve aracılık yapılarının işleyişi detaylı biçimde ele alındı.

sunumlar ve ele alınan konular:

Seminerde konuşmalarını yapan Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Lisanslı Depoculuk Uygulama ve Mevzuat Dairesi Başkanı Bahar Emre, lisanslı depoculuk mevzuatı ve uygulama esaslarına ilişkin kapsamlı bir bilgilendirme sundu. TÜRİB Genel Müdür Yardımcısı Necla Küçükçolak ise TÜRİB ile ELÜS ekosisteminin işlem mekanizmaları ve borsadaki ürün hareketlerine dair uygulamalı açıklamalar yaptı. Anadolu ÜPAK Genel Müdürü Yavuz İncel ise ÜPAK aracılık faaliyetlerinin piyasalarla entegrasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

soru-cevap ve depo planları:

Sunumların ardından Rize Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdoğan moderatörlüğünde soru-cevap bölümüne geçildi. Bu oturumda, kurulması planlanan çay lisanslı deposunun teknik ve operasyonel standartları, sektör ihtiyaçlarına uygun yapısı ve sürdürülebilirliği üzerinde karşılıklı fikir alışverişi yapıldı. Katılımcılar, depo altyapısı, kalite kontrol süreçleri ve işletme modelleri hakkında sorular yöneltti.

Toplantıda ayrıca lisanslı depoculuğun çay sektöründe sağlayabileceği potansiyel katkılar tartışıldı; bunlar arasında piyasa şeffaflığı, ürünlerin güvenli saklanması ve tedarik zinciri entegrasyonu gibi konular öne çıktı. Seminer, sektör paydaşları arasında uygulamaya yönelik adımların ve iş birliği olanaklarının değerlendirilmesine zemin hazırladı.

RİZE’DE SEKTÖR TEMSİLCİLERİNİN KATILIMIYLA “ÇAY SEKTÖRÜNDE LİSANSLI DEPOCULUK” DÜZENLENDİ.