Rize'de Derepazarı'nda normalleşme için hasar tespit ve destek seferberliği

AFAD koordinasyon toplantısı değerlendirildi:

Rize’nin Derepazarı ilçesinde 18 Eylül akşamı etkili olan şiddetli sağanak sonrası meydana gelen sel, su baskını ve heyelanların ardından yürütülen çalışmalar Derepazarı Kaymakamlığında gerçekleştirilen AFAD koordinasyon toplantısında ele alındı. Toplantıya, Vali İhsan Selim Baydaş başkanlık etti ve afet bölgesindeki ihtiyaçlar ile çözüm öncelikleri masaya yatırıldı.

Saha çalışmaları ve öncelikler:

Toplantıda, afetin hemen ardından başlatılan müdahale faaliyetleri, yürütülen hasar tespit süreci ile ulaşım ve altyapıdaki son durum detaylandırıldı. Enerji, doğalgaz ve haberleşme hizmetlerindeki aksaklıkların giderilmesi ile vatandaşların barınma ve temel ihtiyaçlarına yönelik sürdürülen destek çalışmaları ayrı ayrı değerlendirildi.

İlgili kurum temsilcileri, ilçedeki mevcut durum ve devam eden onarım çalışmalarına ilişkin bilgi sunarak koordinasyonun güçlendirilmesi ve hızlı müdahale için atılması gereken adımları anlattı. Özellikle yol ve altyapı onarımları ile enerji-arızalarının giderilmesinde önceliklendirme yapıldı.

Vali ve kurum yetkililerinin açıklamaları:

Vali Baydaş, toplantıda vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi ve normalleşme sürecinin en kısa sürede tamamlanması için çalışmaların aralıksız devam edeceğini vurguladı. Toplantı boyunca kurumlar arası işbirliğinin önemine dikkat çekildi ve ihtiyaç duyulan kaynakların koordineli kullanımı planlandı.

Toplantıya Vali Baydaş’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Mustafa Batuhan Alpboğa, Derepazarı Kaymakamı Eftal Palabıyık, Vali Yardımcısı Vekili Furkan Aksoy, Derepazarı Belediye Başkanı Şaban Kalça, İl Defterdarı Ümit Kökdemir, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ümit Hüseyin Sarı, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Salih Avcı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Serkan Savaş, Tarım ve Orman İl Müdürü Fatih Önlem, DSİ Şube Müdürü Kasım Kazdal, Karayolları 103. Şube Şefi Burak Şara, AKSA Doğalgaz Rize İşletme Müdürü Mehmet Akif Metin, Çoruh Elektrik Müessese Müdürü Muhammet Özkurt, Telekom Müdürü İsmail Kelleci, Derepazarı İl Genel Meclis Üyeleri Reşit Hapeloğlu ve Hüseyin Bayraktar ile muhtarlar katıldı.

Yetkililer, önümüzdeki günlerde saha tespitlerinin tamamlanacağını, acil ihtiyaçların giderilmesine yönelik lojistik destek ve altyapı onarımlarının hızlandırılacağını bildirdi. Vatandaşların bilgilendirilmesi ve destek süreçlerinin şeffaf yürütülmesi de toplantının öncelikleri arasında yer aldı.

RİZE'NİN DEREPAZARI İLÇESİNDE ŞİDDETLİ YAĞIŞLARIN ARDINDAN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR, VALİ İHSAN SELİM BAYDAŞ BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN AFAD KOORDİNASYON TOPLANTISI’NDA ELE ALINDI.