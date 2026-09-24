Rize'de ekipler 200 noktada sahada: yağış ve heyelanın maddi bilançosu 1 milyar 42 milyon lira

Rize'de tespit çalışmaları ve ilk bilanço

Rize'de 19 Eylül Cumartesi akşamı başlayan ve metrekareye yer yer yaklaşık 200 kilogram yağış düşen sağanak, cadde ve sokaklarda su baskınlarına; kırsal ve eğimli kesimlerde ise zemin kaymaları ve heyelanlara yol açtı. İlçe merkezleri ile köy yollarında çökmeler görülürken birçok konut, iş yeri ve tarım arazisinde hasar oluştu. Afetin ardından AFAD koordinasyonunda Karayolları, Devlet Su İşleri (DSİ), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, Defterdarlık, Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekipleri sahada kapsamlı inceleme başlattı.

hasar tespitlerinde öncelikli bulgular:

İyidere, Pazar ve Derepazarı ilçelerinde gerçekleştirilen ilk etap hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Vali İhsan Selim Baydaş tarafından açıklanan ilk verilerde, sahada yapılan incelemelerde tespit edilen maddi zararların toplamı yaklaşık 1 milyar 42 milyon lira olarak kaydedildi. Ekiplerin şimdiye kadar incelediği alanlarda araç, iş yeri ve konut zararları ile istinat duvarı, menfez, yol ve tarım arazilerinde meydana gelen hasarlar ön plana çıktı.

Vali Baydaş, sahadaki ekiplerin şu ana kadar 200 ayrı noktada çalışma yaptığını belirtti. Ekiplerin tespitleri derlenerek nihai icmalin çıkarılacağı ve zararların ödenek taleplerinin ivedilikle iletileceği vurgulandı. Çalışmaların devam edeceği; ekiplerin cuma gününe kadar sahada kalacağı ifade edildi.

risk yönetimi ve yerinde tedbirler:

Vali Baydaş, afetin büyüklüğüne rağmen en önemli tesellinin can kaybı olmaması olduğunu söyledi. Heyelan riski altındaki yerleşimlerde teknik heyetlerin değerlendirmeleri doğrultusunda vatandaşların birebir telefonla uyarıldığını; riskli kabul edilen alanlarda yağışlar öncesinde gerekli tedbirlerin alındığını aktardı.

Teknik incelemelerde, örnek bir bölgede alt tarafın tamamen heyelan gördüğü ve yaklaşık 30 hane barındıran bir alanın riskli ilan edildiği tespit edildi. Baydaş, bilim insanları ile jeoloji ve inşaat mühendislerinden oluşan teknik heyetin raporu tamamlanana kadar bu tür bölgelerin riskli kabul edildiğini ve gerekli önlemlerin uygulandığını belirtti.

Yetkililer, saha tespitleri tamamlandıkça hasar miktarının güncelleneceğini; altyapı, konut ve tarım zararlarına ilişkin onarım ve destek süreçlerinin koordineli şekilde yürütüleceğini açıkladı. İlgili kurumların çalışmalarıyla hem acil müdahale hem de orta ve uzun vadeli yeniden yapılandırma adımlarının birlikte planlandığı belirtildi.

RİZE'DE 19 EYLÜL CUMARTESİ AKŞAMI BAŞLAYAN VE METREKAREYE YER YER 200 KİLOGRAMA KADAR DÜŞEN ŞİDDETLİ SAĞANAK, CADDE VE SOKAKLARDA SU BASKINLARINA, KIRSAL VE EĞİMLİ KESİMLERDE İSE ZEMİN KAYMALARI İLE HEYELANLARA YOL AÇTI.