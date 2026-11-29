Rize'de düşen insansız hava aracının menşei belirlendi

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Sırt köyü'nde 29 Kasım 2026 tarihinde saat 01.30 sıralarında düşerek patlayan insansız hava aracının teknik incelemeleri tamamlandı. Yapılan değerlendirmelerde düşen cismin Ukrayna menşeli Fair Point firmasına ait FP-1 model kamikaze tipinde bir iha olduğu tespit edildi.

Olayın meydana gelişi ve hasar:

İhbar üzerine bölgeye intikal eden ekiplerin ilk tespitine göre, patlama sonucunda civarda bulunan bir evin pencere camında maddi hasar oluştu. Olayda herhangi bir can kaybı, yaralanma veya başka bir hasar yaşanmadı, fakat çevrede güvenlik ve inceleme çalışmaları başlatıldı.

Güvenlik ve müdahale çalışmaları:

Olay yerinde gerekli güvenlik tedbirlerini alan Rize İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düşen İHA'nın parçalarının toplanması için destek sağladı. Bölgeye gelen ve müdahale eden Trabzon kaynaklı Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından yapılan kontrollü müdahalelerin ardından İHA parçaları toplandı ve incelemeye gönderildi.

Teknik inceleme sonuçlarına göre belirlenen model ve menşe bilgileriyle olayla ilgili kayıtlar oluşturulurken, kamu güvenliğini sağlamak üzere bölgede alınan tedbirler uygulandı.

RİZE’DE DÜŞEN İHA