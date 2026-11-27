İlk yarı: Rize eşitliği sağladı

Trendyol Süper Lig 13. haftasında Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

maçtan önemli anlar:

10. dakikada Taylan Antalyalı'nın ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Andreas Gianniotis topu çıkardı. 23. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Adedire'nin vuruşunda top direkten döndü; savunmanın önünde kalan topu iyi değerlendiren Qazım Laçi fileleri havalandırdı ve Çaykur Rizespor 1-0 öne geçti.

32. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Claudio Winck, aşırtma bir vuruşla skoru 1-1'e getirdi ve maçta dengeyi sağladı.

kadrolar ve kararlar:

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mustafa Savranlar, Murat Ergin Gözütok.

Çaykur Rizespor: Zafer Görgen, Mithat Pala, Attila Mocsi, Siaka Bakayoko, Zakaria Ariss, Taylan Antalyalı, Adedire Mebude, Ibrahim Olawoyin, Qazim Laçi, Ahmed Kutucu, Ali Sowe. Yedekler: Husniddin Alikulov, Tayyip Talha Sanuç, Moussa Diakite, Dal Varesanovic, Umut Erdem, Gennaro Borrelli, Emirhan Yılmaz, Modibo Sagnan, Efe Doğan, Emrecan Bulut. Teknik direktör: Recep Uçar.

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Adem Arous, Matei Ilie, Jakob Jessen, Kerem Demirbay, Elson Mendes, Jesurun Rak-Sakyi, Haris Hajradinovic, Ali Yavuz Kol, Adrian Benedyczak. Yedekler: Thiemoko Diarra, Andri Baldursson, Ömer Bayram, Ahmet Salih Arıcı, Ali Yanar, Ahmet Taha Dağbaşı, Sercan Deniz, Güven Yalçın, Emirhan Boz, Muhammed Emin Bektaş. Teknik direktör: Alfred Schreuder.

Goller: Qazım Laçi (dk. 23) — Çaykur Rizespor, Claudio Winck (dk. 32) — Kasımpaşa.

Sarı kart: Ali Yavuz Kol (Kasımpaşa).

ilk yarı değerlendirmesi:

İlk yarı, hızlı bir başlangıç ve ardından dengeli bir oyun sundu. Çaykur Rizespor'un direkt hücumları ile Kasımpaşa'nın hızlı hücum oyuncuları karşılıklı ataklar yarattı. Skorun 1-1 olması, ikinci yarıda her iki takımın da kontrollü ama üretken olmaya çalışacağına işaret ediyor.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 13. HAFTASINDA ÇAYKUR RİZESPOR, KASIMPAŞA’YI AĞILIYOR. MÜCADELENİN İLK YARISI 1-1'LİK EŞİTLİKLE SONA ERDİ.