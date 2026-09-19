Dolar 48,7600 +0,08%
Euro 56,0475 +0,13%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.936,78 +0,57%
EUR/USD 1,1490 +0,09%
Brent Petrol 99,29 -0,64%
--°

Rize'de sel felaketi sonrası validen uargı: bu yılın en büyük afetini yaşıyoruz

Rize Valisi Baydaş İyidere'de sel ve heyelan nedeniyle en yoğun etkinin yaşandığını, menfezin taşınan malzemeyle tıkandığını ve metrekareye 186 kilo yağış düştüğünü bildirdi.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 12:09

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Rize'de sel felaketi sonrası validen uargı: bu yılın en büyük afetini yaşıyoruz

Vali Baydaş'ın değerlendirmesi:

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, bölgedeki sağanak yağış ve sonrasında yaşanan sel ile ilgili açıklama yaptı. Vali Baydaş, yaşanan durumu tanımlarken "Bu senenin en büyük afetini yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

İyidere en yoğun etkiyi gördü:

Vali Baydaş, özellikle İyidere'de yoğun etkinin hissedildiğini belirtti. Açıklamada, heyelanla taşınan malzemelerin altyapıyı etkilediği ve bazı noktalarda tıkanmalara yol açtığı vurgulandı.

Yağış miktarı ve menfez tıkanması:

Baydaş, ölçümlere göre bölgedeki yağışın yoğunluğuna dikkat çekerek metrekareye 186 kilo yağış alındığını söyledi. Ayrıca, heyelanda taşınan malzemelerin menfezi tıkamış olduğu bilgisini paylaştı.

Rize Valisi Baydaş: &quot;Bu senenin en büyük afetini yaşıyoruz&quot;

Rize Valisi Baydaş: "Bu senenin en büyük afetini yaşıyoruz"

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

rize'de selin ardından içme suyu için kaynatma uyarısı
images

Çiftlikte gece baskını: kurt koyun sürüsüne saldırdı
images

Tığcılar'da 1999 depreminin izleri kentsel dönüşümle siliniyor
images

pazar'da selin izleri temizleniyor: iş yerleri ve yollar için seferberlik sürüyo...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eşinin ağır yaralığına aldırmadan sigaralarını almaya çalıştı

Kelceköy'de itfaiye müdahalesi alevleri kontrol altına aldı, 5 küçükbaş telef oldu

Ümraniye'de erken saat kazası: İSTAÇ kamyonu ile servis minibüsü çarpıştı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

TREND HABERLER

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Dedesinin cipini izinsiz alıp Kayseri’de kaza yapan engelli sürücüye idari ceza

Kuzey çevre yolunda çarpışma: Kayseri'de bir sürücü yaralandı