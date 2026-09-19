Rize'de sel felaketi sonrası validen uargı: bu yılın en büyük afetini yaşıyoruz

Vali Baydaş'ın değerlendirmesi:

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, bölgedeki sağanak yağış ve sonrasında yaşanan sel ile ilgili açıklama yaptı. Vali Baydaş, yaşanan durumu tanımlarken "Bu senenin en büyük afetini yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

İyidere en yoğun etkiyi gördü:

Vali Baydaş, özellikle İyidere'de yoğun etkinin hissedildiğini belirtti. Açıklamada, heyelanla taşınan malzemelerin altyapıyı etkilediği ve bazı noktalarda tıkanmalara yol açtığı vurgulandı.

Yağış miktarı ve menfez tıkanması:

Baydaş, ölçümlere göre bölgedeki yağışın yoğunluğuna dikkat çekerek metrekareye 186 kilo yağış alındığını söyledi. Ayrıca, heyelanda taşınan malzemelerin menfezi tıkamış olduğu bilgisini paylaştı.

Rize Valisi Baydaş: "Bu senenin en büyük afetini yaşıyoruz"