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rize'de selin ardından içme suyu için kaynatma uyarısı

Rize İl Sağlık Müdürlüğü, yoğun yağışlar sonrası kaynağı belirsiz suların içilmemesini; zorunlu durumlarda kaynatıp soğutup kullanılması gerektiğini duyurdu.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 22:19

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EDİTÖR: Aslı Han

rize'de selin ardından içme suyu için kaynatma uyarısı

rize'de sel sonrası içme suyu uyarısı

Rize İl Sağlık Müdürlüğü, kentte etkili olan yoğun yağışların ardından vatandaşları içme sularına ilişkin tedbirlere çağırdı. Kurum açıklamasında, su kaynaklarının korunmadığı alanlardaki ve menşei belli olmayan suların doğrudan tüketilmemesi gerektiği belirtildi.

hangi sular tüketilmemeli:

Duyuruda, kaynağı koruma altında olmayan ve menşei belli olmayan suların tüketilmemesi gerektiği vurgulandı. Zorunlu hallerde bu tür sulardan içme suyu olarak yararlanılacaksa, suyun mutlaka kaynatılıp soğutulduktan sonra kullanılması gerektiği ifade edildi.

uygulamada dikkat edilmesi gerekenler:

Kurum, yoğun yağışların devam ettiği günlerde ve yağışlar durduktan sonraki 5-7 günlük süreçte içme suları konusunda daha dikkatli olunmasını istedi. Vatandaşlara şüphe duyulan suyun doğrudan tüketilmemesi ve gerekli durumlarda kaynatma işlemine başvurulması tavsiye edildi.

RİZE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ, KENTTEKİ YOĞUN YAĞIŞLAR NEDENİYLE KAYNAĞI VE MENŞEİ BELİRSİZ SULARIN...

RİZE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ, KENTTEKİ YOĞUN YAĞIŞLAR NEDENİYLE KAYNAĞI VE MENŞEİ BELİRSİZ SULARIN TÜKETİLMEMESİ, ZORUNLU HALLERDE İSE BU SULARIN MUTLAKA KAYNATILIP SOĞUTULARAK KULLANILMASI GEREKTİĞİ KONUSUNDA VATANDAŞLARI UYARDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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