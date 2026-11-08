Dolar 50,1679 +0,07%
Euro 55,9745 +0,18%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.667,39 +1,44%
EUR/USD 1,1158 +0,13%
Brent Petrol 97,37 -0,97%
--°

Rize'de son vuruşlar güldü: Çaykur Rizespor Erzurumspor FK'yı 2-1 geçti

Trendyol Süper Lig 11. haftasında Çaykur Rizespor, Ali Sowe'nin iki golüyle Erzurumspor FK'yı 2-1 mağlup etti; Diabate'nin golü dengeyi sağladı, ev sahibi üç puanı aldı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 15:35

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Rize'de son vuruşlar güldü: Çaykur Rizespor Erzurumspor FK'yı 2-1 geçti

Çaykur Rizespor 2-1 Erzurumspor FK

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Erzurumspor FK'yı 2-1 mağlup ederek haftayı üç puanla kapattı. Maçta skor üretiminde öne çıkan isim Ali Sowe oldu; konuk takımın golünü ise İbrahim Diabate kaydetti.

maçın kilit anları:

31. dakikada ev sahibi ekipte Ali Sowe fileleri havalandırarak skoru 1-0 yaptı. 37. dakikada Diabate ile cevap veren Erzurumspor FK skoru eşitledi. İkinci yarıda özellikle 62. dakikada Olawoyin'in ceza sahası içine gönderdiği pas sonrası Qazim Laçi'nin vuruşunu kaleci Ertuğrul Taşkıran kurtardı. 66. dakikada Adedire Mebude'nin pasında topla buluşan Ali Sowe'un aşırtma vuruşu meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak skoru 2-1'e taşıdı ve maçın sonucunu belirledi.

kadrolar, değişiklikler ve hakemler:

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Ali Can Alp, Mücahid Adem Çelebi.

Çaykur Rizespor kadrosu: Zafer Görgen, Mithat Pala, Attila Mocsi, Siaka Bakayoko, Zakaria Ariss, Moustapha Diakite (Taylan Antalyalı dk. 62), Adedire Mebude (Tayyip Talha Sanuç dk. 87), Ibrahim Olawoyin, Qazim Laçi (Varesanovic dk. 87), Ahmed Kutucu (Emrecan Bulut dk. 62), Ali Sowe (Mustafa Tosun dk. 90+1). Yedekler: Umut Erdem, Taha Şahin, Emirhan Yılmaz, Fofana, Doicaru. Teknik Direktör: Recep Uçar.

Erzurumspor kadrosu: Ertuğrul Taşkıran, Festy Ebosele (Mustafa Fettahoğlu dk. 76), Orhan Ovacıklı, Amar Gerxhaliu, Nihad Mujakic, Guram Giorbelidze (Mustafa Yumlu dk. 90), Brandon Baiye, Elisha Owusu (Sefa Akgün dk. 90), Gyrano Kerk (Eren Tozlu dk. 76), Miguel Cardoso (Rodrguez dk. 76), İbrahim Diabate. Yedekler: Yakup Kırtay, Cengizhan Bayrak, Matija Orbanic, Lawrence Agyekum, Nariman Akhundzade. Teknik Sorumlu: Suat Maden.

Goller: Ali Sowe (dk. 31, dk. 66) (Çaykur Rizespor), Diabate (dk. 37) (Erzurumspor FK).

Sarı kartlar: Gyrano Kerk, Miguel Cardoso, Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK).

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 11. HAFTASINDA ÇAYKUR RİZESPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI ERZURUMSPOR FK’YI 2-1...

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 11. HAFTASINDA ÇAYKUR RİZESPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI ERZURUMSPOR FK’YI 2-1 MAĞLUP ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İtaliano'dan uyarı: Galatasaray karşısında açlığı fırsata çevirmeliyiz
images

Stock: Gaziantep maçına odaklanıp toparlanacağız
images

Kayseri Şekerspor son dakikada öne geçti: Sorgun Belediyespor 2-3
images

Kocasinan Şimşekspor Afşinspor'u 3-0 geçerek çıkışını sürdürdü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayseri'de trafikte tehlike: polisten kaçış film sahnelerini aratmadı

Kar yağışında kayan araç uçuruma yuvarlanmamak için dağ yönüne çevrildi, üç kişi yara almadan kurtuldu

İnegöl'ün kırsalında yangın: çiftlik kullanılmaz hale geldi, büyükbaşlar kurtarıldı

Bandırma'da yurt önünde tek taraflı kaza: itfaiye sürücüyü araçtan kurtardı

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yüksek düzeyli ticaret istişare mekanizmasının üçüncü oturumunu 2027'de Türkiye'de gerçekleştireceğiz

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Birlikten güç doğurmak: terörsüz Türkiye ortak sorumluluğumuz