Rize'de son vuruşlar güldü: Çaykur Rizespor Erzurumspor FK'yı 2-1 geçti

Çaykur Rizespor 2-1 Erzurumspor FK

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Erzurumspor FK'yı 2-1 mağlup ederek haftayı üç puanla kapattı. Maçta skor üretiminde öne çıkan isim Ali Sowe oldu; konuk takımın golünü ise İbrahim Diabate kaydetti.

maçın kilit anları:

31. dakikada ev sahibi ekipte Ali Sowe fileleri havalandırarak skoru 1-0 yaptı. 37. dakikada Diabate ile cevap veren Erzurumspor FK skoru eşitledi. İkinci yarıda özellikle 62. dakikada Olawoyin'in ceza sahası içine gönderdiği pas sonrası Qazim Laçi'nin vuruşunu kaleci Ertuğrul Taşkıran kurtardı. 66. dakikada Adedire Mebude'nin pasında topla buluşan Ali Sowe'un aşırtma vuruşu meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak skoru 2-1'e taşıdı ve maçın sonucunu belirledi.

kadrolar, değişiklikler ve hakemler:

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Ali Can Alp, Mücahid Adem Çelebi.

Çaykur Rizespor kadrosu: Zafer Görgen, Mithat Pala, Attila Mocsi, Siaka Bakayoko, Zakaria Ariss, Moustapha Diakite (Taylan Antalyalı dk. 62), Adedire Mebude (Tayyip Talha Sanuç dk. 87), Ibrahim Olawoyin, Qazim Laçi (Varesanovic dk. 87), Ahmed Kutucu (Emrecan Bulut dk. 62), Ali Sowe (Mustafa Tosun dk. 90+1). Yedekler: Umut Erdem, Taha Şahin, Emirhan Yılmaz, Fofana, Doicaru. Teknik Direktör: Recep Uçar.

Erzurumspor kadrosu: Ertuğrul Taşkıran, Festy Ebosele (Mustafa Fettahoğlu dk. 76), Orhan Ovacıklı, Amar Gerxhaliu, Nihad Mujakic, Guram Giorbelidze (Mustafa Yumlu dk. 90), Brandon Baiye, Elisha Owusu (Sefa Akgün dk. 90), Gyrano Kerk (Eren Tozlu dk. 76), Miguel Cardoso (Rodrguez dk. 76), İbrahim Diabate. Yedekler: Yakup Kırtay, Cengizhan Bayrak, Matija Orbanic, Lawrence Agyekum, Nariman Akhundzade. Teknik Sorumlu: Suat Maden.

Goller: Ali Sowe (dk. 31, dk. 66) (Çaykur Rizespor), Diabate (dk. 37) (Erzurumspor FK).

Sarı kartlar: Gyrano Kerk, Miguel Cardoso, Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK).

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 11. HAFTASINDA ÇAYKUR RİZESPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI ERZURUMSPOR FK’YI 2-1 MAĞLUP ETTİ.