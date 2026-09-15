Rize'de taş sokaklar içinde kültür ve sanatın yeni adresi

Rize'nin mirasını tek çatıya taşıyan proje:

Rize’nin tarihî ve kültürel mirasını günümüze bağlayan Rize Kültür ve Sanat Merkezi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı toplu açılış töreniyle Piriçelebi Mahallesi’nde resmen hizmete girdi. Taş mimarili kurgusuyla inşa edilen merkez, kentin unutulmaya yüz tutan el sanatlarından müziğine, yöresel mutfağından gençlik atölyelerine kadar geniş bir kültürel yelpazeyi ziyaretçilerin erişimine açıyor.

Kent merkezinde konumlanan yapı, hem yerel halkın gün içinde nefes alacağı bir yaşam alanı hem de şehre gelen turistlerin Rize kültürünü kısa sürede deneyimleyebileceği bir merkez olarak tasarlandı. Site, taş konseptli sokak mimarisi ile kentin görsel kimliğini de koruyor ve pek çok mekânı birbirine bağlı bir deneyim akışında sunuyor.

Sokak konseptinde yaşayan kültür:

Merkezde oluşturulan 'kültür sokağı'nda ziyaretçiler, Rize bezi (feretiko) dokumacılığını, tulum ve kemençe yapım atölyelerini, geleneksel bakır işlemeciliğini ve sepet örücülüğünü yerinde ustaların ellerinden izleyebilecek. Bu atölyeler, yalnızca sergi işlevi görmüyor; aynı zamanda ustalarla doğrudan iletişim ve öğrenme imkanı sağlanıyor. Ziyaretçiler, merkezde sunulan tescilli yöresel lezzetlerle Karadeniz mutfağını tattıkları gibi üretim süreçlerini de gözlemleyebilecekler.

Tematik müzeler ve koleksiyonlar:

Merkezin üst katlarında yer alacak tematik müzeler, projeyi diğer benzerlerinden ayırıyor. Başkan Rahmi Metin’in aktardığına göre, kompleks bünyesinde Bal Müzesi gibi kente özgü bir değere ayrılmış bölümler bulunuyor. Ayrıca, 'İslam Sanatları Müzesi' atmosferi sunacak alanın içerisinde İsmail Hüsnü'den başlayan değerli bir ebru koleksiyonu sergilenecek. Bu dizilim, merkezde hem somut hem de görsel-ruhsal kültür öğelerinin dengeli bir biçimde temsil edilmesini hedefliyor.

Yerel yaşam ve turizme katkı:

Belediye başkanının vurguladığı diğer hedefler arasında gençlerin kullanacağı atölye ve okuma alanları, müzik ve görsel sanatlar çalışmaları ile ileride butik bir tiyatro sahnesine dönüştürülmesi planlanan mekanlar yer alıyor. Ayrıca, merkezde düzenlenecek 'atma türkü' geceleri gibi etkinliklerin, ziyaretçilere 2-3 saatlik nitelikli bir şehir içi deneyimi sunarak turizme canlılık kazandırması hedefleniyor.

Metin, taş kütlelerin sağladığı doğal serinlik sayesinde yazın da mekânın tercih edileceğini, kışın ise sıcak bir çay eşliğinde kültürel sohbetlerin süreceğini belirtti. Proje, aynı zamanda yerel esnaf için ekonomik canlılık ve hemşehriler için buluşma noktası olma amacı taşıyor. Rize Kültür ve Sanat Merkezi, taş sokakları, atölyeleri ve koleksiyonlarıyla kentin kültürel sürekliliğini korumayı ve ziyarete açık, yaşayan bir miras alanı sunmayı amaçlıyor.

RİZE'DE GELENEKSEL ZANAATLARDAN TEMATİK MÜZELERE VE CANLI ATÖLYELERE KADAR KENTİN TÜM KÜLTÜREL MİRASINI TEK ÇATI ALTINDA TOPLAYAN TAŞ MİMARİLİ RİZE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ, HEM YEREL HALKIN NEFES ALACAĞI HEM DE TURİSTLERİN ŞEHRİ DENEYİMLEYECEĞİ YENİ BİR YAŞAM KOMPLEKSİ OLARAK HİZMETE AÇILDI.