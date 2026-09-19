Rize'de yağışla kopan toprak üç katlı binayı askıda bıraktı

Rize'de yamaç kayması yapının altyapısını boşalttı

Doğu Karadeniz'de etkili olan kuvvetli sağanak yağışın ardından Rize'nin Pazar ilçesi Merkez Mahallesi'nde bir heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan dev toprak kütlesi, 3 katlı bir konutun alt kısmını boşaltarak yapının askıda kalmasına neden oldu. Olay bölgesinde yaşayan aile, oluşan çökme nedeniyle panikle evden çıkarak güvenli alana geçti.

Olay anına ilişkin ifadeler:

Ev sahibi Fatma Şimşek, olay anında yaylada olduğunu ve haberi sonradan aldığını belirtti. Şimşek, dün akşam meydana gelen kuvvetli yağışı anımsatarak evin altının tamamen koptuğunu söyledi ve sabah oğlunun durumu fark etmesiyle haberdar olduğunu aktardı.

Olay sırasında evde bulunan Ayşe Şimşek, sabah saatlerinin 05.00-05.30 civarı olduğunu söyleyerek eşinin çay almak için kalktıktan sonra camdan baktığında toprağın kaydığını gördüğünü, eşinin 'Ev gidiyor' diyerek ailesini uyandırdığını ve çocukları alıp dışarı çıktıklarını anlattı.

Ekip müdahalesi ve değerlendirme:

Olayın bildirilmesinin ardından önce muhtar, sonra AFAD ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ekipler binanın temelinde içeri doğru bir çökme tespit etmediklerini, yağış nedeniyle zeminin daha fazla zarar görmemesi için kopan alanın üzerine branda (naylon) serilmesi gerektiğini belirtti.

Yetkililer şu an için tahliye kararı verilmediğini, hava koşullarının düzelmesiyle ekiplerin daha kapsamlı teknik inceleme yapmak üzere tekrar geleceğini bildirdi.

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