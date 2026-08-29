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Rizespor deplasmanda 2-1 kazandı, son gol kendi kalesinden geldi

Trendyol Süper Lig 3. haftasında Gaziantep FK, evinde Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldu; maçın son golü 89. dakikada rakibin kendi kalesine gitti.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 23:41

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Rizespor deplasmanda 2-1 kazandı, son gol kendi kalesinden geldi

maç özeti:

Trendyol Süper Lig 3. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, evinde ağırladığı Çaykur Rizespor'a 1-2 yenildi. Konuk ekip Emrecan Bulut ve Ali Sowe'nin erken golleriyle öne geçti; maçın son golü 89. dakikada rakibin kendi kalesine giden bir pozisyonla kaydedildi ve skor böylece 1-2 olarak tescillendi.

ikinci yarı öne çıkan dakikalar:

54. dakikada Maxim'in sol köşeden kullandığı kornerde arka direkte Luis Perez'in kafa vuruşu kaleci Yahia Fofana'da kaldı.

74. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasla buluşan Mihaila'nın rakibini geçtikten sonra çektiği şutta top kaleci Tobiasz'dan döndü.

86. dakikada ceza yayı gerisinde topla buluşan Enver Kulasin'in yerden sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Fofana'da kaldı.

88. dakikada sol kanatta ceza sahası dışında topu alan Mihaila'nın şutu az farkla dışarı çıktı.

89. dakikada sağ kanattan Maxim'in kullandığı kornerde arka direkte Victor Gidado'nun dokunuşunda top, savunma oyuncusu Zakaria Ariss'a çarparak ağlarla buluştu ve skoru 1-2 yaptı.

goller, kartlar ve maç bilgileri:

Goller: Emrecan Bulut (dk. 11), Ali Sowe (dk. 34) — Çaykur Rizespor; Zakaria Ariss (dk. 89 k.k.) — Gaziantep FK.

Sarı kartlar: Enver Kulasin (Gaziantep FK), Attila Mocsi, Varesanovic (Çaykur Rizespor).

Stat: Gaziantep Büyükşehir. Hakemler: Batuhan Kolak, Gökhan Barcın, Murat Engin Gözütok.

kadrolar ve teknik direktörler:

Gaziantep FK: Kacper Tobiasz, Luis Perez, Myenty Abena, Ulrich Meleke, Florin Stefan (Kerim Çalhanoğlu dk. 64), Victor Gidado, Kacper Kozlowski, Deian Sorescu, Sontjie Hansen (Enver Kulasin dk. 64), Maxim, Fuat Bavuk (Serdar Dursun dk. 39). Yedekler: Cemilhan Aslan, Arda Kızıldağ, Mirza Cihan, Ogün Özçiçek, Sabahattin Destici, Mervan Müjdeci. Teknik Direktör: Mirel Radoi.

Çaykur Rizespor: Yahia Fofana, Zakaria Ariss, Modibo Sagnan, Attila Mocsi, Mithat Pala, Taylan Antalyalı (Moussa Diakite dk. 83), Qazım Laçi, İbrahim Olawoyin (Dal Varesanovic dk. 83), Emrecan Bulut (Mihai Mihaila dk. 64), Ahmed Kutucu (Tayyip Talha Sanuç dk. 88), Ali Sowe (Albert Doicaru dk. 88). Yedekler: Zafer Görgen, Adedire Mebude, Umut Erdem, Saika Bakayoko, Muhammet Taha Şahin. Teknik Direktör: Recep Uçar.

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ, TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 3. HAFTASINDA KONUK ETTİĞİ ÇAYKUR RİZESPOR&#039;A 2-1...

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 3. HAFTASINDA KONUK ETTİĞİ ÇAYKUR RİZESPOR'A 2-1 MAĞLUP OLDU.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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