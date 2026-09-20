Rizespor'da kaçan galibiyetin morali ve milli ara planı

maçın genel değerlendirmesi

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Göztepe ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Recep Uçar, maç sonundaki penaltı golüyle kaçan galibiyetten duyduğu rahatsızlığı ve genel değerlendirmesini paylaştı.

ilk yarıdaki sorunlar ve rakip analizi:

Uçar, Göztepe’nin fiziksel gücü ve oyun anlayışının lig içinde etkili olduğunu vurguladı. Takımın bugüne kadar attığı 9 golün 7’sinin duran toplardan, 2’sinin ise savunmadan hücuma geçişlerden geldiğini analiz ettiklerini belirtti. Bu veriler doğrultusunda, boy ortalaması ve fiziksel yapı bakımından daha kısa bir takım olmaları nedeniyle ilk yarıda formasyon ve oyun planında değişikliklere gitmek zorunda kaldıklarını anlattı.

Maçta ilk golün hızlı geliştiğini, sol kanattan kaptırdıkları topun ardından yedikleri geçiş golüyle 1-0 geriye düştüklerini aktardı. Uçar, ilk yarıda Göztepe’nin ikinci topları kazanan ve daha net pozisyonlar üreten taraf olduğunu, kendi ekiplerinin ise geçiş hücumlarında ve set oyunlarında top kayıpları nedeniyle etkili olamadığını söyledi.

değişikliklerin etkisi ve maçın seyri:

Teknik direktör, ikinci yarıda yapılan taktik ve oyuncu değişikliklerinin oyunun çehresini değiştirdiğini ifade etti. Maçın 57. dakikasında yapılan müdahalelerle takımın oyunu kontrol etmeye başladığını, topa daha fazla sahip olup daha üretken bir görüntüye büründüklerini anlattı. Bu bölümde önce Olawoyin ile beraberliği yakaladıklarını, ardından 80. dakikada buldukları golle 2-1 öne geçtiklerini belirtti.

Ancak maçın son anlarında, 90+2. dakikada penaltıdan yedikleri golle galibiyeti kaçırdıklarını söyleyen Uçar, bu hatanın takımı üzdüğünü ekledi. Maçın son anlarında kaçan galibiyetten dolayı mutsuz olduğunu vurguladı.

puan durumu, takım karakteri ve gelecek planı:

Uçar, 6 haftada 4 deplasman maçına rağmen ekip olarak 10 puan topladıklarını ve henüz deplasmanda mağlubiyet yaşamadıklarını belirterek takımın gösterdiği karakterden memnun olduğunu söyledi. Gerçekçi olmak gerekirse 70. dakikaya kadar 1 puana razı olabileceğini, ancak son bölümde oyunu lehlerine çevirmelerinin değerli olduğunu aktardı.

Milli maç arasıyla ilgili planlarını paylaşan teknik direktör, bu periyodu en iyi şekilde değerlendirerek ligin kalan bölümünde taraftara hem oyun kalitesi hem de skor olarak keyif veren bir Rizespor izletmeyi hedeflediklerini söyledi. Takımdan milli takımlara giden 7 oyuncu bulunduğunu; bunların 4’ünün U21, diğerlerinin ise A Milli ve U18 takımlarına çağrıldığını ifade etti.

Programı hakkında bilgi veren Uçar, maçı takiben Rize’ye dönüp 4 gün antrenman yapacaklarını, ardından oyunculara 5 günlük izin vereceklerini ve iznin ardından bir hazırlık maçıyla Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacaklarını belirtti. Son olarak Göztepe ve teknik direktörleri Stanimir Stoilov’a başarı dileklerini iletti.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Göztepe maçının son anlarında galibiyeti kaçırdıklarından dolayı mutsuz olduğunu söyledi.