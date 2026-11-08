rizespor’un iç saha kaderini değiştiren galibiyet: yeni bir hikâyenin kıvılcımı mı?

maç özeti:

Trendyol Süper Lig 11. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor, sahasında Erzurumspor FK’yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında takımın teknik direktörü Recep Uçar, alınan galibiyetin hem puan hem de moral açısından taşıdığı önemi vurguladı. Uçar, özellikle içeride oynadıkları maçlarda oyun olarak sıkıntı yaşamadıklarını fakat skor üretmede sorun olduğunu belirtti.

oyun ve kritik anlar:

Uçar, maçın ilk 15-20 dakikasında takımının oyuna hâkim olduğunu, Ariss ile bir pozisyonlarının bulunduğunu ancak finali tamamlamakta zorlandıklarını söyledi. İlk gol ise Olawoyin’in pasını iyi değerlendiren Ali’nin 66. dakikadaki vuruşuyla geldi. Teknik direktör, takımın pozisyon üretme ve ceza sahasına girme konusunda yeterli olduğunu, ancak basit hatalar sonucu skor üretimde zaman zaman sıkıntı yaşadıklarını aktardı.

Erzurumspor FK’nın son 5 maçta sadece bir kez mağlup olması ve savunma ağırlıklı dizilişleri (çoğunlukla 5-4-1, zaman zaman 5-3-2) karşısında Rizespor’un yeterli sayıda pozisyon ürettiği; fakat önceki maçlardaki final pası sorunlarının kısmen sürdüğü dikkat çekti. Uçar, maçın ilerleyen bölümlerinde Olawoyin ve Laçi ile bulunan fırsatların 3-1’e taşıyılamamasının maçın kaderini belirleyebileceğini ifade etti.

taktiksel dönüşler ve son bölüm:

85. dakikadan sonra rakibin 4-4-2’ye dönmesi ve Rizespor’un beşliye çekilmesi oyunun son bölümünü etkiledi. Uçar, oyunun son anlarında Mustafa Yumlu’yla yaşanan bir pozisyonun maçın uzamasında veya skorun değişmesinde belirleyici olabileceğini; eğer o top rakip fileye gitseydi, takımın üzgün ayrılabileceğini sözlerine ekledi.

taraftar, istatistik ve gelecek beklentisi:

Recep Uçar, yağmura rağmen tribünleri dolduran ve takımı destekleyen taraftarlara teşekkür ederek, 3 puandan daha öte olarak onları memnun edip evlerine mutlu gönderdiklerini söyledi. Lig 11. haftası itibarıyla takımın 14 puanı bulunuyor. Uçar, oyunların istatistiksel karşılığını alamadıklarını, girilen pozisyon, çekilen şut ve topa sahip olma gibi istatistiklerde üst sıralarda yer almalarına rağmen sonuç üretmede tezat yaşadıklarını belirtti.

Basın toplantısında Uçar şöyle konuştu: "Bugün itibarıyla inşallah bunun da yeni başlayacak güzel bir hikâyenin başlangıç kıvılcımı olmasını ümit ediyorum." Teknik adamın ifadesi camiada moral artışı ve umut yarattı; önümüzdeki maçlarda bu ivmenin korunması takım için kritik olacak.

ÇAYKUR RİZESPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ RECEP UÇAR, KARŞILAŞMANIN ARDINDAN DÜZENLENEN BASIN TOPLANTISINDA AÇIKLAMALARDA BULUNDU