Roketsan yapay zeka hackathonu başladı

Etkinlik başladı

ROKETSAN tarafından savunma sanayisinde yapay zeka yetkinliklerini artırmak amacıyla düzenlenen LEVEL-UP AI/ROKETSAN Yapay Zeka Hackathonu resmen başladı. Etkinlikte 72 genç, 48 saat boyunca 6 takım halinde Edge AI, makine öğrenmesi, büyük dil modelleri, otonomi ve veri bilimi alanlarında proje geliştirecek.

Katılımcılar etkinlik boyunca paneller, mentorluk oturumları ve saha uygulamalarıyla teorik bilgilerini pratik çözümlere dönüştürmeyi hedefliyor. Hackathon sonunda jüri değerlendirmesiyle dereceye giren takımlara ROKETSAN Yapay Zeka Ödülü takdim edilecek.

Yöneticilerin hedefi ve vurgu:

ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yiğit etkinliğin açılışında yapay zekanın savunma sanayii için taşıdığı önemi vurguladı ve şunları söyledi: “Yapay zeka hayatımızın pek çok alanında dönüşüm oluşturuyor. Ancak savunma sanayii açısından baktığımızda yapay zekanın anlamı çok daha büyük. Çünkü savunma sanayinde saniyeler önemlidir, doğru kararlar önemlidir, güvenilirlik önemlidir, öngörü önemlidir ve en önemlisi insanın karar verme ve harekete geçme kabiliyetini teknolojiyle ileriye taşımak önemlidir. Bu nedenle yapay zekayı Roketsan açısından yalnızca yeni bir teknoloji alanı olarak görmüyoruz. Biz yapay zekayı; tasarım süreçlerimizden üretime, test ve doğrulamadan lojistiğe, karar destek sistemlerimizden geleceğin savunma sistemlerine kadar bütün değer zincirimizi dönüştürebilecek stratejik bir kabiliyet olarak görüyoruz”.

Yiğit, ayrıca teknolojinın bağımsızlıkla ilişkisine dikkat çekerek üniversiteler, araştırmacılar ve gençlerle iş birliği vurgusunu tekrarladı ve gençlere dönük bir çağrı yaptı: ülkenin geleceğini şekillendirecek çalışmalarda gençlerin rolüne önem atfedildi.

Strateji, destek ve beklentiler:

ROKETSAN Balistik Sistemler Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Anıl Ünal da yapay zeka çalışmalarının kurum için stratejik önemini şöyle özetledi: “Yapay zeka çalışmalarını geleceğe hazırlıklı olmanın temel taşı olarak görüyoruz. Bu vizyon doğrultusunda çıktığımız yolda gösterdiğiniz yoğun ilgi inancımızı bir kez daha pekiştirdi. Bugün burada 72 seçkin gencimizle bu maratonu başlatmanın gururunu yaşıyoruz. Önümüzdeki 48 saat boyunca sınırlarınızı zorlayacak, alanında uzman isimlerin katıldığı panellerle vizyonunuzu derinleştirecek ve teorik bilginizi sahada karşılığı olan çözümlere dönüştüreceksiniz. Masanızdaki her satır kod sadece bir problemi çözmeyecek, geleceğin güvenli teknolojilerine atılmış sağlam bir imza olacak. Ülkemizin teknolojik bağımsızlığına hizmet edecek birer yapı taşına dönüşme potansiyeli taşıyan her çalışmanızda ROKETSAN ekipleri sizinle olacak”.

Ünal’ın sözleri, ROKETSAN’ın yapay zekayı yalnızca teknik bir alan olarak değil, ülke güvenliği ve bağımsızlığı açısından stratejik bir yetkinlik olarak gördüğünün altını çizdi. Katılımcılardan beklenen; kısa süre içinde somut, uygulanabilir çözümler sunarak savunma teknolojilerine katkı sağlayacak projeler üretmek.

Hackathon süresince geliştirilen projeler jüriye sunulacak ve ödül alan ekipler, ROKETSAN ile ilerleyen aşamalarda iş birliği imkanlarına erişebilecek. Etkinlik, genç yeteneklerin savunma sanayiiyle ilişkisinin güçlendirilmesi ve yerli yapay zeka yetkinliklerinin artırılması açısından önem taşıyor.

ROKETSAN TARAFINDAN DÜZENLENEN HACKATHONDA 72 GENÇ, 48 SAAT BOYUNCA YAPAY ZEKA ALANINDA PROJE GELİŞTİRECEK.