Dolar 48,9591 +0,02%
Euro 55,8202 +0,27%
Bist 12.899,35 +0,09%
Altın Gram 6.811,32 +0,68%
EUR/USD 1,1397 +0,15%
Brent Petrol 97,68 -2,53%
--°

Roma dönemine ait Panlı anıt mezarı korunmayı bekliyor

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi Panlı Mahallesi'ndeki Roma dönemine ait anıt mezarın taşları dökülüyor; muhtar Yakup Karagöz restorasyon istiyor.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 16:11

GÜNCELLEME: 25 Eylül 2026 - 16:17

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Roma dönemine ait Panlı anıt mezarı korunmayı bekliyor

Panlı anıt mezarı ve köyün talebi:

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Panlı Mahallesi'nde, görünümüyle koltuğu andıran ve yerel halk tarafından tarihi değer kabul edilen anıt mezar, koruma bekliyor. Mahalle muhtarı Yakup Karagöz, köy yerleşiminin bulunduğu alanda uzun yıllardır ayakta duran yapının korunmasının önemine dikkat çekiyor. Taşlarının yaklaşık 2 kilometre ileriden getirildiğinin söylendiği yapı hakkında kime ait olduğunun hâlen bilinmediğini belirten Karagöz, mezarın köy için ayrı bir kültürel değer taşıdığını vurguladı.

Mimari özellikler:

Mezarın dönem tayini kaynaklarda M.S. 2-3. yüzyıllarda yapıldığı şeklinde veriliyor. Panlı Köyü'nün doğusunda, doğu-batı doğrultusunda eğimlenen bir tepenin yamacına inşa edilen mezar; doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planda, arazinin eğiminden dolayı iki katlı gibi görünmektedir. Batı cephede ortada açılmış düz bir kapıdan girilen iç mekânda duvarlar sağır bırakılmıştır ve üst örtü beşik tonoz şeklindedir. Saçak seviyesinde duvarların basit silmelerle hareketlendirilmeye çalışıldığı, batı cephede mevcut bakiyelerden üçgen alınlığın varlığının anlaşıldığı kaydediliyor.

Güvenlik ve restorasyon çağrısı:

Karagöz, yapının zaman içinde yıprandığını ve bazı taşların düşmeye başladığını belirterek güvenlik önlemleri alınması gerektiğini söyledi. Giriş bölümünde küçük bir taşın yapıyı tuttuğu noktanın tehlike oluşturduğunu ifade eden muhtar, "Düşen taşlar tehlike arz etmeye başladı. Restorasyon çalışması yapılıp bu tarihi yapı köye kazandırılması gerekiyor. Köyü temsil eden bir yer burası" sözleriyle hem koruma hem de restorasyon talebini yineledi.

Mahalle sakinleri, anıt mezarın uzmanlar tarafından incelenmesini, geçmişinin netleştirilmesini ve gerekli restorasyon çalışmaları yapılarak gelecek nesillere aktarılmasını istiyor. Yapının belgelenmesi ve güvenliğinin sağlanması halinde, bölge için hem kültürel hem de turistik bir değer oluşturabileceği vurgulanıyor.

PANLI MAHALLE MUHTARI YAKUP KARAGÖZ, KÖY YERLEŞİMİNİN BULUNDUĞU BÖLGEDE UZUN YILLARDIR AYAKTA...

PANLI MAHALLE MUHTARI YAKUP KARAGÖZ, KÖY YERLEŞİMİNİN BULUNDUĞU BÖLGEDE UZUN YILLARDIR AYAKTA DURAN TARİHİ YAPININ KORUNMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tekirdağ’da bağcılık ve yöresel lezzetleri buluşturan uluslararası festival başl...
images

Kepez tiyatronun uluslararası buluşmasına ev sahipliği yapıyor
images

Bulgurla örülen Mardin-Trabzon kardeşliği
images

İtfaiye araçlarında minnetin izleri: şehit ve gazilerin adları yaşatılıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Malatya'da beş günlük huzur uygulaması: 39 aranan şahıs yakalandı

Kırıkkale'de kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı

Okul bahçesinden Atatürk büstünü söken kişi tutuklandı

Hayrabolu'da 20 günlük kayıptan sonra evinde ölü bulundu: Tuncer Herekeli

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı