Roma dönemine ait Panlı anıt mezarı korunmayı bekliyor

Panlı anıt mezarı ve köyün talebi:

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Panlı Mahallesi'nde, görünümüyle koltuğu andıran ve yerel halk tarafından tarihi değer kabul edilen anıt mezar, koruma bekliyor. Mahalle muhtarı Yakup Karagöz, köy yerleşiminin bulunduğu alanda uzun yıllardır ayakta duran yapının korunmasının önemine dikkat çekiyor. Taşlarının yaklaşık 2 kilometre ileriden getirildiğinin söylendiği yapı hakkında kime ait olduğunun hâlen bilinmediğini belirten Karagöz, mezarın köy için ayrı bir kültürel değer taşıdığını vurguladı.

Mimari özellikler:

Mezarın dönem tayini kaynaklarda M.S. 2-3. yüzyıllarda yapıldığı şeklinde veriliyor. Panlı Köyü'nün doğusunda, doğu-batı doğrultusunda eğimlenen bir tepenin yamacına inşa edilen mezar; doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planda, arazinin eğiminden dolayı iki katlı gibi görünmektedir. Batı cephede ortada açılmış düz bir kapıdan girilen iç mekânda duvarlar sağır bırakılmıştır ve üst örtü beşik tonoz şeklindedir. Saçak seviyesinde duvarların basit silmelerle hareketlendirilmeye çalışıldığı, batı cephede mevcut bakiyelerden üçgen alınlığın varlığının anlaşıldığı kaydediliyor.

Güvenlik ve restorasyon çağrısı:

Karagöz, yapının zaman içinde yıprandığını ve bazı taşların düşmeye başladığını belirterek güvenlik önlemleri alınması gerektiğini söyledi. Giriş bölümünde küçük bir taşın yapıyı tuttuğu noktanın tehlike oluşturduğunu ifade eden muhtar, "Düşen taşlar tehlike arz etmeye başladı. Restorasyon çalışması yapılıp bu tarihi yapı köye kazandırılması gerekiyor. Köyü temsil eden bir yer burası" sözleriyle hem koruma hem de restorasyon talebini yineledi.

Mahalle sakinleri, anıt mezarın uzmanlar tarafından incelenmesini, geçmişinin netleştirilmesini ve gerekli restorasyon çalışmaları yapılarak gelecek nesillere aktarılmasını istiyor. Yapının belgelenmesi ve güvenliğinin sağlanması halinde, bölge için hem kültürel hem de turistik bir değer oluşturabileceği vurgulanıyor.

PANLI MAHALLE MUHTARI YAKUP KARAGÖZ, KÖY YERLEŞİMİNİN BULUNDUĞU BÖLGEDE UZUN YILLARDIR AYAKTA DURAN TARİHİ YAPININ KORUNMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ.