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Roma'da mevkidaşıyla buluşan TBMM Başkanı Kurtulmuş, bölgesel iş birliğini gündeme taşıdı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Roma'da Ürdün Senatosu Başkanı Faysal el-Fayez ile bir araya gelerek ikili ilişkiler ve bölgesel gündemi değerlendirdi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 19:24

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EDİTÖR: Caner Şahin

Roma'da mevkidaşıyla buluşan TBMM Başkanı Kurtulmuş, bölgesel iş birliğini gündeme taşıdı

Roma'da mevkidaşıyla buluşma

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı kapsamında bulunduğu İtalya'nın başkenti Roma'da Ürdün Senatosu Başkanı Faysal el-Fayez ile bir araya geldi.

Görüşmenin gündemi:

Görüşmede ikili ilişkiler, parlamenter iş birliği ve bölgesel konular ele alındı. Toplantı, iki ülke arasındaki diyalog kanallarının güçlendirilmesi ve ortak çalışma alanlarının değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

Temasların çerçevesi ve önemi:

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un Roma temasları, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı içindeki ikili görüşmeler çerçevesinde sürdürülüyor. Yapılan toplantı, parlamenter diplomasi aracılığıyla bölgesel iş birliği ve karşılıklı anlayışın pekiştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

AVRUPA PARLAMENTO BAŞKANLARI KONFERANSI DOLAYISIYLA İTALYA’NIN BAŞKENTİ ROMA’DA BULUNAN TÜRKİYE...

AVRUPA PARLAMENTO BAŞKANLARI KONFERANSI DOLAYISIYLA İTALYA’NIN BAŞKENTİ ROMA’DA BULUNAN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ, ÜRDÜN SENATOSU BAŞKANI FAYSAL EL-FAYEZ İLE BİR ARAYA GELDİ.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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