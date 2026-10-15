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Roma'da parlamento başkanları aile fotoğrafında buluştu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Roma'da gerçekleştirilen Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'nda meslektaşlarıyla bir araya gelerek ortak karede yer aldı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 19:45

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Roma'da parlamento başkanları aile fotoğrafında buluştu

Roma buluşması:

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı için bulunduğu İtalya'nın başkenti Roma'daki temaslarını sürdürüyor. Konferans programı kapsamında, etkinliğe katılan diğer ülkelerin parlamento başkanlarıyla bir araya gelerek ortak fotoğraf çekildi.

toplu fotoğraf anı:

Katılımcı heyetlerin yer aldığı bu kare, konferansın açılışı ve ülkeler arası diyaloğun simgesel bir görüntüsü olarak değerlendirildi. Fotoğrafta yer alan isimler ve kurumlar arasında TBMM ve diğer parlamenter temsilciler öne çıktı.

roma temaslarının önemi:

Kurtulmuş'un konferans ve ikili görüşmeler çerçevesindeki etkinlikleri, Meclisler arası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik adımların parçası olarak takip ediliyor. Heyetler arasındaki bu tür ortak görüntüler, toplantı gündeminin yanı sıra parlamentolar arası ilişkilerin görünürlüğünü artırıyor.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ, AVRUPA PARLAMENTO BAŞKANLARI KONFERANSI’NA...

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ, AVRUPA PARLAMENTO BAŞKANLARI KONFERANSI’NA KATILDIĞI İTALYA’NIN BAŞKENTİ ROMA’DA KONFERANSA KATILAN DİĞER ÜLKELERİN PARLAMENTO BAŞKANLARIYLA BİRLİKTE AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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