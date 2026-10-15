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Roma'da parlamentolar arası gündem: Kurtulmuş Kanada meclis başkanıyla görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Roma'da Kanada Avam Meclisi Başkanı Francis Scarpaleggia ile ikili ilişkiler ve bölgesel ile küresel gelişmeleri görüştü.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 19:26

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EDİTÖR: Elif Demir

Roma'da parlamentolar arası gündem: Kurtulmuş Kanada meclis başkanıyla görüştü

Görüşmenin çerçevesi:

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı dolayısıyla bulunduğu İtalya'nın başkenti Roma'daki temasları kapsamında Kanada Avam Meclisi Başkanı Francis Scarpaleggia ile bir araya geldi.

Görüşmede ele alınan konular:

Taraflar, haber metninde belirtildiği üzere iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel ve küresel alandaki son gelişmeler üzerinde görüş alışverişinde bulundu. Görüşme, parlamentolar arası diyaloğun sürdürülmesine yönelik bir temas olarak kayda geçti.

Parlamenter diyaloğun önemi:

Bu tür ikili temaslar, parlamenter kanallar aracılığıyla karşılıklı anlayışın ve iş birliğinin güçlendirilmesine katkı sağlıyor. Roma'daki bir araya geliş, iki ülke arasındaki istişare süreçlerinin devamına zemin hazırlaması bakımından değerlendirilebilir.

AVRUPA PARLAMENTO BAŞKANLARI KONFERANSI DOLAYISIYLA İTALYA’NIN BAŞKENTİ ROMA’DA BULUNAN TÜRKİYE...

AVRUPA PARLAMENTO BAŞKANLARI KONFERANSI DOLAYISIYLA İTALYA’NIN BAŞKENTİ ROMA’DA BULUNAN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ (TBMM) BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ, KANADA AVAM MECLİSİ BAŞKANI FRANCİS SCARPALEGGİA İLE GÖRÜŞTÜ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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