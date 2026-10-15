Roma'da parlamentolar arası köprü: Kurtulmuş'tan Bosna Hersek'e destek mesajı

Roma buluşmasında Türkiye-bosna ilişkileri ele alındı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı için bulunduğu Roma'da Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Marinko Çavara ile bir araya geldi. Görüşme, İtalya Temsilciler Meclisi'nde konferans marjında gerçekleştirildi ve iki ülke arasındaki parlamentolar arası işbirliğinin güçlendirilmesi gündeme geldi.

Kurtulmuş'un iletileri:

Kurtulmuş görüşmede, Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ilişkilerin mükemmel seviyede olduğuna dikkat çekti ve bu ilişkinin artarak sürmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti. Bosna Hersek'te 4 Ekim'de gerçekleştirilen seçimleri tebrik eden Kurtulmuş, bu sürecin ülkenin istikrarına ve iç barışına katkı sağlaması temennisini dile getirdi.

Türkiye'nin Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne verdiği önemin altını çizen Kurtulmuş, hükümetler arasındaki dostane ilişkilerin parlamentolar yoluyla da kuvvetlendirileceğini ve bunun ikili ilişkilere olumlu yansıyacağını belirtti. Balkanlar ve geniş Avrupa coğrafyasında sürdürülebilir istikrar için Bosna Hersek'te barış, güvenlik ve refahın hakim olması gerektiğini vurguladı.

Görüşmenin katılımcıları ve vurgular:

Toplantıda Türkiye-İtalya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Genel Sekreteri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Delegasyonu üyesi MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, Türkiye-İtalya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyesi ve İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak ile Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen de hazır bulundu.

Kurtulmuş, dost ve kardeş Bosna Hersek'te geçmişte yaşanan büyük acıların ardından tesis edilen barışın muhafazası için ilgili tüm tarafların itina, sağduyu ve özveriyle hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Balkanlar'da yürütülen temaslarda da bu doğrultuda telkinlerde bulunulduğunu ve çaba gösterildiğini kaydetti.

Görüşme, iki ülke arasındaki parlamenter temasların artırılması ve bölgesel istikrarın desteklenmesi amacıyla atılacak adımların değerlendirilmesiyle sona erdi.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ (SAĞDA), ROMA’DA, BOSNA HERSEK TEMSİLCİLER MECLİSİ BAŞKAN YARDIMCISI ÇAVARA (SOLDA) İLE GÖRÜŞTÜ