romangal için katılımcı yönetişim projesiyle 112 bin euro hibe sağlandı

Romangal katılımcı yönetişim projesi hayata geçiriliyor:

Osmangazi Belediyesi, Bursa’nın endüstriyel ve kültürel miras değerlerinden Romangal (Turgut Yılmaz İpek) Fabrikası için hazırlanan "Romangal Katılımcı Yönetişim Projesi: Endüstriyel Mirastan Ortak Geleceğe" ile önemli bir hibe başarısı elde etti. Avrupa Birliği destekli Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı kapsamında yürütülen çağrıya Türkiye’nin yedi bölgesinden yapılan başvurular arasından projenin seçilmesi, kentin kültürel mirasını koruma ve yaşatma hedeflerine uluslararası destek sağladı.

destek ve ortaklık yapısı:

Proje, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ile Culture Action Europe ortaklığı çerçevesinde destekleniyor. Uygulama ortakları arasında Osmangazi Belediyesi ve Ankara AKS Derneği bulunuyor; uygulamada katkı sağlayacak paydaşlar ise Osmangazi Kültür İşletmeleri (OKİ) ve Bağ Kadın Kooperatifi olarak sıralanıyor. Başvurular genelinde 30 büyükşehir, 10 il, 106 ilçe ve 3 belde belediyesi ortaklığı yer aldı; değerlendirme sonucunda Ayvalık, Diyarbakır, Gürpınar ve Osmangazi projeleri hibe almaya hak kazandı.

Osmangazi Belediyesi Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülecek proje 10 ay sürecek ve 112 bin euroya kadar hibe desteği ile uygulanacak. Hibe kazanan dört proje için uygulama süreci başlamış; proje sahipleri ve belediye temsilcilerinin katılımıyla 9-11 Eylül tarihlerinde İKSV Nejat Eczacıbaşı binasında Hibe Uygulama Eğitimi düzenlendi.

çalışma alanları ve yöntemler:

Projenin merkezinde Romangal’ın tarihi, kültürel ve toplumsal hafızasının korunması ve aktarılması yer alıyor. Bu amaçla mahalle sakinleri, eski fabrika çalışanları, zanaat ustaları, sanatçılar ve gençlerin deneyimleri sözlü tarih çalışmaları ile kayıt altına alınacak. Toplanan bilgi ve anlatılarla bir dijital hafıza arşivi oluşturulması planlanıyor.

Ayrıca sergiler, bir podcast serisi ve zanaat atölyeleri aracılığıyla Romangal’ın ipekçilik geçmişi ve fabrika kültürü kentle buluşturulacak. Atölyeler, odak grup toplantıları ve kamusal forumlarla vatandaşların görüş ve önerileri toplanarak fabrikanın kültürel programı ve gelecekteki kullanım modeli ortak akılla şekillendirilecek.

beklenen çıktılar ve etkiler:

On aylık dönemin sonunda düzenlenecek Romangal Hafıza Festivali ile proje boyunca biriken hafıza ve kültürel birikim geniş kitlelerle paylaşılacak. Proje belgeseli, katılımcılık rehberi ve ulusal politika diyaloğu çalışmalarıyla Osmangazi’de edinilen deneyimlerin diğer kentlere örnek teşkil etmesi hedefleniyor.

Bu yaklaşım, Romangal’ı yalnızca fiziksel bir yapının korunması olarak görmeyip; kültürel hafızanın yaşatıldığı, kültür ve sanat üretiminin desteklendiği ve kentlilerin karar süreçlerine katıldığı canlı bir kamusal alan haline getirmeyi amaçlıyor. İKSV ve Ortaklaşa Programı paydaşlarıyla yürütülecek eğitim, kapasite geliştirme ve yönetişim çalışmaları, Osmangazi Belediyesi’nin kurum içi kapasitesine de katkı sağlayacak.

Yerel yönetimin hibe ve proje geliştirme yetkinliğine dikkat çeken Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın liderliğinde, belediye ulusal ve uluslararası fon kaynaklarını kent yararına çekmeyi sürdürecek. Horizon Europe kapsamında desteklenen EVAL-INNO Projesinin ardından Romangal Projesi’nin de hibe alması, Osmangazi’nin proje geliştirme ve fonlardan yararlanma kapasitesini pekiştiriyor.

Osmangazi Belediyesi, Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü koordinasyonunda kentin sosyal, kültürel ve kurumsal gelişimine katkı sağlayacak yenilikçi projeler üretmeyi ve yeni kaynakları kente kazandırmayı sürdürmeyi planlıyor.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ, ULUSAL VE ULUSLARARASI FON KAYNAKLARINI KENTE KAZANDIRMA ÇALIŞMALARINA BİR BAŞARI DAHA EKLEDİ. BURSA’NIN ÖNEMLİ ENDÜSTRİYEL VE KÜLTÜREL MİRAS ALANLARINDAN TARİHİ ROMANGAL (TURGUT YILMAZ İPEK) FABRİKASI İÇİN HAZIRLANAN "ROMANGAL KATILIMCI YÖNETİŞİM PROJESİ: ENDÜSTRİYEL MİRASTAN ORTAK GELECEĞE", TÜRKİYE’NİN YEDİ BÖLGESİNDEKİ 43 ŞEHİRDEN YAPILAN 147 BAŞVURU ARASINDAN HİBE DESTEĞİ ALMAYA HAK KAZANAN DÖRT PROJEDEN BİRİ OLDU.