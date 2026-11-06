Romangal'ı kültür, sanat ve yaşam merkezi haline getirme planı mahalleyle oluşturulacak

Romangal'ın dönüşümünde katılımcı model:

Bursa’nın köklü ipekçilik miraslarından Turgut Yılmazipek Romangal İpek Fabrikası için geliştirilen Katılımcı Yönetişim Projesi tanıtıldı. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, fabrikanın korunması, gelecekteki kullanım biçimleri ve kente yeniden kazandırılması gündeme getirildi.

Projenin kapsamı ve hedefleri:

Toplantıda yer alan İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Kültür Politikaları Çalışmaları Direktörü Özlem Ece, projenin yalnızca mimari restorasyonla sınırlı kalmayacağını vurguladı. Proje; fabrikanın endüstriyel mirasının korunması, geçmişten gelen kültürel hafızanın yaşatılması ve mekanın kültür, sanat ve yaşam merkezine dönüştürülmesini hedefliyor. Ece, Ortaklaşa programının 2023’ten bu yana kültür kurumları ile yerel yönetimler arasında adil ve sürdürülebilir iş birliklerini desteklediğini belirtti.

Yerel aktörlerin rolü ve uygulama adımları:

Projede karar alma süreçlerinin mahalle sakinleri, eski fabrika çalışanları, ipek ustaları, gençler ve sanatçılar gibi farklı kesimlerin katılımıyla yürütülmesi planlanıyor. Bu katılımcı yaklaşımın amaçları arasında üretim geçmişine tanıklık eden işçi ve ustaların deneyimlerinin belgelenmesi ile ipek zanaatının bilgi ve birikiminin genç kuşaklara aktarılması yer alıyor. Böylece kültürel miras, sadece korunmakla kalmayıp geleceğe taşınacak biçimde değerlendirilmiş olacak.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, fabrikanın Bursa’nın çalışma hayatına, kadın emeğine ve sosyal tarihine tanıklık ettiğini belirterek, tarihsel değerin korunması ile mekanın kent yaşamına işlevsel bir alan olarak tekrar kazandırılmasının önemine dikkat çekti. Tanıtım toplantısında ayrıca, restorasyon sonrası mekanın yönetim biçimi ve kullanım seçeneklerinin de katılımcı bir yönetişim anlayışı ile belirleneceği ifade edildi.

Projeyle Bursa’nın ipekçilik geçmişinin yaşatılması, tarihi yapının korunarak kent içindeki rolünün güçlendirilmesi ve Romangal’ın kültürel, sanatsal ve toplumsal yaşamın aktif bir merkezi haline getirilmesi amaçlanıyor.

BURSA’NIN KÖKLÜ İPEKÇİLİK MİRASLARINDAN TURGUT YILMAZİPEK ROMANGAL İPEK FABRİKASI’NIN GELECEĞİNİ BELİRLEMEK AMACIYLA HAZIRLANAN KATILIMCI YÖNETİŞİM PROJESİ TANITILDI.