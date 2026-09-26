Dolar 48,9163 -0,07%
Euro 55,7431 +0,13%
Bist 12.899,35 +0,09%
Altın Gram 6.795,93 +0,54%
EUR/USD 1,1400 +0,17%
Brent Petrol 97,44 -2,77%
--°

Rönesans rezidans davasında sağ kalan İncili: adalet caydırıcı olmalı

Hatay'daki Rönesans Rezidans davasının 11. duruşmasında sağ kurtulan Cemile İncili, sorumluların kasıtla yargılanıp ağır ceza almasını talep etti.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 10:06

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Rönesans rezidans davasında sağ kalan İncili: adalet caydırıcı olmalı

Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 11. duruşma tamamlandı

Hatay'da 6 Şubat depreminde çöken ve 269 kişinin hayatını kaybettiği Rönesans Rezidans davasının 11. duruşması, Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Rezidansın yıkımı, Antakya ilçesi Ekinciler Mahallesi'nde bulunan ve Antiş Yapı tarafından inşa edilen 250 dairelik projede yaşanmış; toplamda 13 kişi yaralanmıştı.

Duruşmada kimler hazır bulundu:

Duruşmaya tutuklu sanıklar arasında yer alan müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun ile yapı denetim şirketinin tutuklu yetkilileri Mehmet Haşim Eraslan ve Bülent Seküçoğlu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Tutuksuz yargılanan proje müdürü İ.D. duruşmada yer almazken, şantiye şefi B.M. salonda hazır bulundu. Yapı denetim şirketi yetkilisi Ayhan Karan ise SEGBİS üzerinden duruşmaya katılan diğer tutuksuz sanıklar arasındaydı.

Mahkeme heyeti, yaklaşık 11 saat süren oturumun ardından 25 Eylül akşamı ara kararını açıkladı; tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi ve eksik hususların giderilmesi için duruşma 26 Ekim'e ertelendi.

Sağ kalanların talepleri ve beklentileri:

Rezidansta yakınlarını kaybeden çok sayıda vatandaş duruşmada hazır bulunurken, sağ kurtulanlardan Cemile İncili söz alarak yargılamadan beklentilerini dile getirdi. İncili, son bilirkişi raporunda sanıkların "asli kusurlu" sayıldığını hatırlatarak, sorumluların kasıtlı adam öldürmekten yargılanmasını talep etti ve 'Gereken en ağır cezayı alsınlar ki bizden sonra kimse kardeşini, eşini, ailesini kaybetmesin' ifadelerini kullandı.

İncili ayrıca, olayın büyüklüğüne vurgu yaparak emsal teşkil edecek bir ceza beklentisini vurguladı: '300 kişinin vefatına neden olan bir müteahhidin 3-5 yılla çıkmasını beklemiyoruz.' Taleplerin merkezinde, hukuki sürecin hem faili meçhul bırakmaması hem de gelecekte benzer ihmallerin önüne geçecek caydırıcı kararların verilmesi olduğu belirtildi.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianame doğrultusunda başlayan dava süreci Nisan 2024'te başlamıştı. Mahkeme süreci ilerlerken, kayıplarla ilgili arama ve tespit çalışmaları da devam ediyor; aileler, adaletin tam olarak tecelli etmesini bekliyor.

DEPREMZEDE CEMİLE İNCİLİ

DEPREMZEDE CEMİLE İNCİLİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Evden pompalı tüfekle çıkan genç için anne ve teyze polise direnç gösterdi
images

Kırmızı ışık ihlali Manavgat'ta motosiklet çarpışmasına yol açtı
images

Bozüyük'te ebeveynlere akran zorbalığı ve internet güvenliği semineri
images

Bilecik'te gençleri korumaya odaklı yeni narkotik yol haritası

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gökçepınar'da asırlık yöntemlerle başlayan kuru üzüm mesaisi

kültürpark’ta izkitap ziyaretçileri üç sergiyi bir arada keşfetti

Evden pompalı tüfekle çıkan genç için anne ve teyze polise direnç gösterdi

Muradiye şelalesi sınır ötesi ilginin odağı oldu

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor