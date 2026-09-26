Rönesans rezidans davasında sağ kalan İncili: adalet caydırıcı olmalı

Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 11. duruşma tamamlandı

Hatay'da 6 Şubat depreminde çöken ve 269 kişinin hayatını kaybettiği Rönesans Rezidans davasının 11. duruşması, Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Rezidansın yıkımı, Antakya ilçesi Ekinciler Mahallesi'nde bulunan ve Antiş Yapı tarafından inşa edilen 250 dairelik projede yaşanmış; toplamda 13 kişi yaralanmıştı.

Duruşmada kimler hazır bulundu:

Duruşmaya tutuklu sanıklar arasında yer alan müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun ile yapı denetim şirketinin tutuklu yetkilileri Mehmet Haşim Eraslan ve Bülent Seküçoğlu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Tutuksuz yargılanan proje müdürü İ.D. duruşmada yer almazken, şantiye şefi B.M. salonda hazır bulundu. Yapı denetim şirketi yetkilisi Ayhan Karan ise SEGBİS üzerinden duruşmaya katılan diğer tutuksuz sanıklar arasındaydı.

Mahkeme heyeti, yaklaşık 11 saat süren oturumun ardından 25 Eylül akşamı ara kararını açıkladı; tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi ve eksik hususların giderilmesi için duruşma 26 Ekim'e ertelendi.

Sağ kalanların talepleri ve beklentileri:

Rezidansta yakınlarını kaybeden çok sayıda vatandaş duruşmada hazır bulunurken, sağ kurtulanlardan Cemile İncili söz alarak yargılamadan beklentilerini dile getirdi. İncili, son bilirkişi raporunda sanıkların "asli kusurlu" sayıldığını hatırlatarak, sorumluların kasıtlı adam öldürmekten yargılanmasını talep etti ve 'Gereken en ağır cezayı alsınlar ki bizden sonra kimse kardeşini, eşini, ailesini kaybetmesin' ifadelerini kullandı.

İncili ayrıca, olayın büyüklüğüne vurgu yaparak emsal teşkil edecek bir ceza beklentisini vurguladı: '300 kişinin vefatına neden olan bir müteahhidin 3-5 yılla çıkmasını beklemiyoruz.' Taleplerin merkezinde, hukuki sürecin hem faili meçhul bırakmaması hem de gelecekte benzer ihmallerin önüne geçecek caydırıcı kararların verilmesi olduğu belirtildi.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianame doğrultusunda başlayan dava süreci Nisan 2024'te başlamıştı. Mahkeme süreci ilerlerken, kayıplarla ilgili arama ve tespit çalışmaları da devam ediyor; aileler, adaletin tam olarak tecelli etmesini bekliyor.

DEPREMZEDE CEMİLE İNCİLİ